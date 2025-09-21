Oběti tragické střelby připomíná asi tři metry vysoká přírodní plastika naproti sídlu fakulty na náměstí Jana Palacha. Zástupci školy dočasný památník představili v červnu 2024, půl roku po tragédii. U památníku nyní na přání pozůstalých přibyla deska s vytesanými jmény obětí.
Hlavním organizátorem pietní akce je spolek Spojeni nadějí s podporou filozofické fakulty a Univerzity Karlovy.
Pozůstalí: Potřebujeme se uzdravit
„My pozůstalí, my, které vraždy a úmrtí zasáhli nejvíce, jsme onemocněli a chceme se uzdravit. Pesimismus ještě nikdy nikoho nevyléčil. Spojili jsme se, abychom se uzdravili, proto jsme spojeni nadějí,“ řekl předseda spolku Lukáš Křístek.
Podle něj je potřeba nezapomínat i na všechny přeživší. „Tato vražedná událost náhle a navždy změnila naše i vaše životy způsoby, které nemusí být vždy každému snadno srozumitelné a pochopitelné. Přesto se snažíme a snažme se vzájemně respektovat a podporovat se," dodal.
Lidé k památníku po odhalení přinášeli květiny či svíčky, oběti uctili také tichou vzpomínkou. Pietní setkání začalo vystoupením pěveckého sboru na schodech Rudolfina.
Největší tragédie
Střelba na FF UK je nejtragičtějším podobným případem v historii České republiky. Pachatel, student (†24), který podle policie pár dní před střelbou na fakultě zavraždil v Klánovickém lese na okraji Prahy také muže a dvouměsíční dítě a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal po činu sebevraždu.
Fakulta a celá univerzita do svého fungování od té doby zahrnuly řadu prvků k posílení bezpečnosti i odolnosti. Dalším posunem bude rekonstrukce vrátnice Filozofické fakulty, která by měla být hotová v listopadu.