Šílenec zapálil bar ve Zlíně: Obžaloba a tvrdý trest!
Státní zástupce obžaloval muže, který podle policie letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. Žalobce ho viní z pokusu o vraždu a těžké ublížení na zdraví a z poškození cizí věci. Muži hrozí až 20 let za mřížemi, případně výjimečný trest. Na posun v případu upozornila Česká televize. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Způsobenou škodu hasiči předběžně vyčíslili na 250 000 korun.
„Obžaloba byla podána, a to z trestného činu vraždy ve stadiu pokusu, trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a trestného činu poškození cizí věci, maximální trestní sazba je patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest,“ řekl ČT mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma.
Do baru u zlínského autobusového nádraží muž 28. ledna před 17:00 podle policie vhodil kanystr s hořlavinou a utekl. Při požáru utrpěl popáleniny druhého stupně na hlavě a krku šestapadesátiletý muž. Nikdo další zraněn nebyl. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku.
Tehdy devětadvacetiletého údajného pachatele zadrželi policisté dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Na konci ledna poslal soud útočníka do vazby. Autobusové nádraží zůstalo po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému otevřené. Provoz autobusů požár zásadněji neovlivnil.
