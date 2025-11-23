Slzy, úzkost a bolest z nevědomosti: Karolínu roky trápí nevyřešená smrt maminky
V prosinci tomu bude 15 let od záhadného případu maminky Pavlíny H. z Bratislavy. Ta odešla do školky pro svou tehdy tříletou dcerku Karolínu a po cestě se po ní slehla zem. Po čtyřech měsících bohužel bylo objeveno už jen její tělo. Nyní už dospělá dcera žádá veřejnost o pomoc s rozuzlením záhadného případu.
Pavlínina dcera Karolína doufá, že se odpovědí jednou přeci jen dočká. „Má milá maminko, letos v prosinci to bude 15 let od toho, co jsem tě naposledy viděla a objala,“ napsala dcera Karolína podle deníku Nový čas. Poslední dekáda a půl pro ni prý byla naplněná jen slzami a úzkostí z nevědomosti, co se její milované mamince mohlo stát. Znovu tedy poprosila veřejnost o jakékoliv relevantní informace. „Pojďme ještě jednou spojit síly a třeba z toho bude něco nového. Všem vám děkuji,“ uzavřela Karolína.
Pavlína za podivných okolností zmizela 6. prosince roku 2010. Vydala se vyzvednout svou tehdy tříletou dcerušku do školky. Z domu vyrazila bez kabátu, dokladů i bez mobilního telefonu, což podle jejího druha Andreje bylo zvláštní. Jako poslední s ní zřejmě mluvila jedna z jejích kamarádek, která jí přinesla mikulášskou nadílku.
Rodina začala po ženě intenzivně pátrat, bohužel však bez výsledku. Smutný zlom přišel o čtyři měsíce později. V křoví u kolejí se našlo tělo ženy s náhrdelníkem velmi podobným tomu, jaký nosila Pavlína. Testy DNA posléze potvrdily smutnou zprávu, že se skutečně jedná o tělo mladé maminky. Sebevraždu policie vyloučila. Někteří členové rodiny museli podstoupit detektor lži, vyšetřování však muselo být pro nedostatek důkazů v roce 2020 přerušeno.
Karolína sice stále doufá, že se něco nového objeví. Pavlínin přítel Andrej už tak pozitivní náhled na věc nemá. „Já se k tomu už nechci víc vyjadřovat,“ řekl stroze.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.