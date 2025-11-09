Srážka vlaků u Bratislavy: Na místě jsou zranění

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Polícia SR)
Aktualizováno -
9. listopadu 2025
20:25
Autor: rix - 
9. listopadu 2025
20:06

U Bratislavy došlo ke srážce dvou vlaků. Informovali o tom slovenští policisté. Na místo zamířily všechny složky záchranného systému. Podle slovenských médií jsou na místě zranění. 

„V čase 19:31 jsme na lince 158 přijali oznámení o srážce dvou vlaků na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica,“ uvedli policisté s tím, že další informace dodají, jakmile to bude možné. „Můžu potvrdit, že došlo k události, kde je více zraněných,“ uvedl mluvčí záchranářů Ján Baček. Při nehodě se srazila souprava jedoucí z Košic do Bratislavy a vlak z Bratislavy do Nitry.

„Na místě zasahují desítky profesionálních a dobrovolných hasičů, spolu s dalšímí složkami,“ informovali hasiči. 

Podle cestujících je nejhorší situace v první části vlaku. „Nejhorší je to v prvním voze, budou nás evakuovat,“ sdělila serveru aktuality.sk jedna z pasažérek. Jak uvedli další cestující, zraněné z místa odvážejí záchranky.

Témata:
srážkavlakybratislavaSlovensko

Aktuální dění

