Srážka vlaků u Bratislavy: Na místě jsou zranění
U Bratislavy došlo ke srážce dvou vlaků. Informovali o tom slovenští policisté. Na místo zamířily všechny složky záchranného systému. Podle slovenských médií jsou na místě zranění.
„V čase 19:31 jsme na lince 158 přijali oznámení o srážce dvou vlaků na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica,“ uvedli policisté s tím, že další informace dodají, jakmile to bude možné. „Můžu potvrdit, že došlo k události, kde je více zraněných,“ uvedl mluvčí záchranářů Ján Baček. Při nehodě se srazila souprava jedoucí z Košic do Bratislavy a vlak z Bratislavy do Nitry.
„Na místě zasahují desítky profesionálních a dobrovolných hasičů, spolu s dalšímí složkami,“ informovali hasiči.
Podle cestujících je nejhorší situace v první části vlaku. „Nejhorší je to v prvním voze, budou nás evakuovat,“ sdělila serveru aktuality.sk jedna z pasažérek. Jak uvedli další cestující, zraněné z místa odvážejí záchranky.
