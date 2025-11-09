Srážka vlaků na Slovensku: „Byla to strašná rána!“ Těžce zranění, zasedne vláda
U Pezinku severně od Bratislavy došlo ke srážce dvou vlaků. Nehoda si vyžádala dvě desítky zraněných, z toho někteří jsou zraněni vážněji a museli být hospitalizováni. Jeden z vlaků jel na červenou. V pondělí kvůli nehodě mimořádně zasedne vláda.
„V čase 19:31 jsme na lince 158 přijali oznámení o srážce dvou vlaků na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica,“ uvedli policisté. „Můžu potvrdit, že došlo k události, kde je více zraněných,“ uvedl mluvčí záchranářů Ján Baček.
Později se ukázalo, že zraněných je asi dvacet. Některá zranění jsou vážnější. Při nehodě se srazila souprava jedoucí z Košic do Bratislavy a vlak z Bratislavy do Nitry.
„Aktuálně mířím na místo nehody – srážky dvou vlaků mezi Bratislavou a Pezinkem. Pevně věřím, že všichni cestující budou v pořádku,“ sdělil již dříve slovenský ministr vnitra Eštok. Vyjádřil se i slovenský premiér Robert Fico. „Všichni bychom se teď měli semknout a myslet na zraněné. A ne šířit nenávistné hlouposti,“ napsal na Facebooku
Podle cestujících je nejhorší situace v první části vlaku. „Nejhorší je to v prvním voze, budou nás evakuovat,“ sdělil krátce po nehodě serveru aktuality.sk jeden z pasažérů. Jak uvedli další cestující, zraněné z místa odvážely záchranky. „Byla to strašná rána“ svěřil se další z nich.
Jel na červenou
Jeden z vlaků přejel na červenou, druhá souprava před srážkou brzdila, řekl k nehodě u Bratislavy šéf správce železniční infrastruktury Bednárik.
Zasedne vláda
Slovenská vláda se kvůli srážce vlaků sejde v pondělí na mimořádné schůzi. Projedná výsledky vyšetřování a přijme rozhodnutí, uvedl premiér Fico.
Fico hovorí o šírenie nenávisti? Ved tu šíri jedine on so svojou sebrankou. On naozaj nemá kožu na tvári, debil. Ešte zabudol obviniť z toho Simecku ako ma vo zvyku.