Obří výbuch v USA! Zřejmě mnoho mrtvých
Po explozi v továrně na vojenskou munici v americkém státě Tennessee se pohřešuje 19 lidí. Okresní šerif nespecifikoval, kolik lidí při výbuchu zemřelo, naznačil však, že pohřešovaní mohou být po smrti. Záchranáři se museli několik hodin po výbuchu kvůli hořícímu poli trosek a riziku sekundárních explozí držet stranou místa neštěstí.
Výbuch, který slyšeli a pocítili lidé na kilometry daleko, se stal v závodě společnosti Accurate Energetic Systems, uvedl úřad šerifa. Firma podle svého webu vyrábí a testuje výbušniny v areálu o osmi budovách, který se rozkládá na zalesněných kopcích poblíž města Bucksnort asi 85 kilometrů jihozápadně od Nashvillu.
Příčina výbuchu nebyla bezprostředně známa a vyšetřování může trvat několik dní, řekl novinářům šerif Chris Davis, jenž výbuch označil za ničivý. Počet obětí nebyl schopen určit, o 19 pohřešovaných však hovořil jako o "duších" a řekl, že úřady jsou v kontaktu s jejich rodinami.
Letecké záběry a snímky z místa neštěstí ukazují, že exploze zcela srovnala se zemí jednu z budov na kopci, kde zůstaly jen doutnající trosky a ohořelé vraky vozidel.
Záchranáři se zpočátku nemohli do továrny dostat kvůli pokračujícím detonacím, sdělil agentuře AP šéf místních záchranářů David Stewart. Ani on neměl informace o počtu obětí. V současné době již nebezpečí dalších výbuchů nehrozí a místo neštěstí je pod kontrolou, řekla agentuře Grey Collierová, mluvčí místního úřadu pro řízení mimořádných událostí.
Firma Accurate Energetic Systems na žádost o komentář dosud nereagovala, podotkla AP.
