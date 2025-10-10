Čech Pavel zmizel před měsícem v Albánii beze stopy: Vylepte letáky, prosí zoufalí blízcí
Pavel Pospíšil (68) odjel v září na dovolenou do albánského letoviska v oblasti Durrës. V pátek 12. září si vyrazil na procházku po pobřeží a do hotelu se už nevrátil. Je tomu už měsíc, co zmizel, a ač po něm v Albánii pátrali blízcí, dobrovolníci, a dokonce i česká horská služba, dosud po něm není ani stopy. Zoufalí blízcí prosí, aby se lidé na dovolené dívali kolem sebe a klidně i vylepili letáky.
Pan Pospíšil měl osudný den v plánu se podívat na Skálu Kavaju v oblasti Durrës, do hotelu Amr už se ale nevrátil a od té doby o něm nemá rodina žádné zprávy. Jeho pohřešování blízcí nahlásili na policii, v zemi ale neexistuje horská služba a tamní možnosti byly velice omezené. Rodina a přátelé proto začali pátrat na vlastní pěst, na pomoc vyrazili i čeští záchranáři.
„Zpočátku se toto řešilo na dálku. Až později požádali příbuzní pohřešovaného o fyzickou účast členů HS ČR na místě,“ informovala Horská služba. Bohužel však zatím žádná z pátracích akcí nebyla úspěšná.
Pavel zmizel už před téměř měsícem a k jeho nalezení zatím nevedly žádné stopy. Ve skupině na sociální síti sdružující Čechy cestující do Albánie proto tento týden někdo z blízkých pohřešovaného muže umístil příspěvek apelující na to, aby se lidé na dovolené dívali kolem sebe a případně vylepili plakáty v místních obchodech či u lékaře nebo na dveře polikliniky.
Do hor v Albánii je rozhodně lepší nevstupovat bez důkladné přípravy a zkušeností, jelikož je zde riziko ztracení, zranění a zpožděné pomoci kvůli chybějícímu značení, slabému mobilnímu signálu a absenci horské služby...když se řekne Albánie, spousta lidí si vybaví něco jako divoký východ Balkánu...
Na druhou stranu Albánie nabízí krásnou přírodou, úžasné a pohostinné lidi v malých horských vesničkách. Avšak opatrnosti není nikdy dost...