Šok v malé obci: Annu (†85) našli mrtvou v mrazicím boxu!
V rodinném domě ve slovenské obci Tešedíkovo byla v mrazicím boxu nalezena mrtvá bývalá učitelka Anna. Lékař sice vyloučil cizí zavinění, jistotu však přinese až pitva. Případ vyvolal mezi sousedy zděšení i dohady, jak se seniorka do mrazáku dostala.
Rodinu seniorky vyděsilo, že se jí nemohli dovolat. Dcera proto poprosila sousedy, aby se šli podívat, zda je s její maminkou všechno v pořádku. Dům byl ale zamčený zevnitř, a tak na místo museli přijet hasiči. Teprve s jejich pomocí se podařilo dostat dovnitř. V suterénu pak čekal otřesný pohled – bezvládné tělo ženy leželo v prázdném, nezapojeném mrazicím boxu.
Podle policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že by někdo staré paní ublížil. „Lékař předběžně vyloučil cizí zavinění, byla nařízena pitva,“ potvrdil médiím mluvčí policie Tomáš Havetta.
Obyvatele Tešedíkova nález šokoval. Zesnulou dobře znali – mnoho místních si Annu pamatuje z dob, kdy pracovala jako učitelka ve školce. V posledních letech však žila spíše samotářsky. „Do obchodu a zpátky, jinak se moc neukazovala. Se sousedy sice prohodila pár slov, ale do dění v obci se už nezapojovala,“ popsala starostka Ildikó Agócs Kőrösiová.
Nečekaný konec ženy vyvolal mezi lidmi řadu otázek. V obci se dokonce spekuluje, zda seniorka do mrazáku nespadla nebo se v něm nešťastně neocitla sama a nedokázala se dostat ven. Tyto dohady ale potvrdí nebo vyvrátí až výsledky pitvy.
„Byla to velmi milá paní, je mi hrozně líto, že to skončilo takhle,“ svěřila se jedna ze sousedek.
