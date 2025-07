Sadista Josef zabil maminku kvůli vajíčkům: Ukousl jí část nosu

Muži původně hrozilo 20 let za mřížemi. Po změně trestní kvalifikace z vraždy na zabití mu okresní soud vyměřil 12 let v base! „Je vinen, že po neshodách s matku Boženou ji vícekrát kousl, ukousl její hrot nosu a nejméně dvakrát ji rdousil,“ citoval deník Plus Jeden deň předsedu senátu prešovského okresního soudu Borise Vitteka.

Svou maminku podle soudu nechal naprosto trýznivým způsobem zemřít. V osudný den ho rozzlobilo, že mu maminka nechtěla udělat vajíčka, když k nim domů přišel na návštěvu Josefův kamarád.

Znalecké posudky potvrdily, že Josef je sadista a alkoholik. Soud mu tak nařídil i ochranné sexuologické a protialkoholní léčení ústavní formou. „Úmyslně jste ji škrtil a svojí nedbalostí jste jí způsobil smrt,“ pokračoval u soudu Vittek. Ačkoliv svého činu Josef litoval, proti rozsudku se vymezil a podal odvolání. Stejně postupoval také prokurátor.

„V první řadě bych chtěl uvést, že jsem mámu nechtěl zabít. Je to pro mě trest na celý život, který si budu vyčítat do konce života, co se stalo,“ řekl u soudu obžalovaný. To mu ale nebylo nic platné. Soudci po přehodnocení případu obžalovanému napařili rok vězení navíc! Za mřížemi by tak měl strávit 13 let.