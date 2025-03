Jedno slepičí za 8 Kč? Bude prý hůř... Chovatelé nosnic: Čekáme vaječnou krizi

Od roku 2027 se musí změnit životní podmínky slepic. „Máme čtyři haly, z toho dvě menší jsou již předělané na voliéry a dvě nám zbývá udělat. Počítáme, že do příštího roku stihneme jen jednu,“ přiznal Jaroslav Navrátil, předseda ZD Senice na Hané.

Nosnice v tzv. obohacených klecích, které budou nově zakázané, tam chovají od roku 2012, nynější přestavba je kvůli nákladnosti ve skluzu. „Přeměna dvou hal stála 24 milionů a na ty další je potřeba 40 milionů,“ uvedl Navrátil. Stát na transformaci přispívá maximálně 40 %. „Vnímám to jako vyhozené peníze. Chovy v obohacených klecích mohly fungovat klidně dalších 15 let,“ míní.

Vajec bude podle zástupců chovatelů méně. „Když halu nestihneme předělat, bude muset zůstat prázdná. Sníží se počet slepic, bude menší produkce vajec a to se projeví na trhu v České republice. Zákazníci je budou mít dražší,“ vysvětluje Navrátil. To potvrdila i Českomoravská drůbežářská unie, podle průzkumu by českých vajec z trhu mohlo zmizet cca 15 %.

Stát nás donutil plýtvat

„Klece nestihneme předělat, je to finančně náročné. Předpokládám, že chov se nám sníží asi o padesát procent. Okolní státy nic takového nepřipravují. Jenom my. Jsou to vyhozené peníze. Obohacené klece dáme do šrotu, i když by mohly dál sloužit, protože jsme je teprve v roce 2012 postavili s tím, že technologie vydrží 20 let,“ řekl chovatel z jižních Čech, který si nepřál být jmenován.

Zákaz klecových chovů prosazovala skupina kolem bývalého poslance Jana Pošváře (Piráti). Sněmovna ho schválila hlasy 53 ze 101 přítomných.

Prodávají levněji než koupí

Některé supermarkety prodávají vejce za 8 Kč/kus, jinde v akci i za 4,20 Kč. Jak je to možné? „Obchodníci mohou mít třeba i zápornou marži. Spoléhají na to, že zákazník si koupí ještě něco dalšího, na čem marži pak zase doženou. Poptávka po vejcích narůstá, v průměru budou stále drahá,“ uvedl ekonom Štěpán Křeček.

Víte, že

Čeští producenti jsou znevýhodněni oproti konkurenci z jiných zemí, klece zatím neruší například Polsko.