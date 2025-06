Monika ubila vlastní dceru: Tělíčko schovala v mrazáku

Koncem února objevili policisté v německém Heringenu tělo novorozené dívky. Podle obžaloby ji její matka Monika Z. měla krátce po porodu usmrtit úderem do hlavy, následně zabalit do deky, vložit do igelitové tašky a schovat do mrazicího boxu.

Dle lékařského posudku byla holčička donošená a schopná samostatného života. Příčinou úmrtí bylo vážné poranění lebky a krvácení do mozku pravděpodobně způsobené silným úderem tupým předmětem. Smrt nastala bezprostředně.

Navenek vystupovala Monika Z. na sociálních sítích jako starostlivá matka. Často zveřejňovala fotografie a příspěvky věnované svým dvěma dcerám, na které byla zjevně pyšná. „Pochází z Polska a má už dvě dcery, kterým je asi 10 a 14 let,“ uvedl pro deník Bild její známý. „Chtěla se vrátit zpátky do Polska,“ dodal.

Krátce po hrůzném nálezu byla Monika zadržena spolu se svým 40letým partnerem. Ten byl však brzy propuštěn, protože se neprokázalo, že by měl o těhotenství jakékoliv povědomí nebo byl přítomen u porodu. Obviněná zůstává ve vazbě.