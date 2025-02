Otec ze Svitavska poškodil synovi (3 měs.) mozek: Soud mu uložil 18 let za mřížemi

Na 18 let za pokus o vraždu poslal pardubický soud do vězení muže, který loni v červnu na Svitavsku vážně zranil svého tříměsíčního syna. Silně a nešetrně s ním třásl, kojenec se také uhodil hlavičkou o postel. Dítě podle obžaloby utrpělo poškození mozku, s vysokou pravděpodobností bude trvale slepé a odkázané na lékařskou péči. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný podal na místě odvolání, státní zástupce a opatrovnice poškozeného se práva odvolání vzdali, uvedla mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.

Podle rozhodnutí soudu si má muž odpykat trest ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také, aby zaplatil dítěti za nemajetkovou újmu 500.000 korun.

Dvaadvacetiletý muž vypověděl, že když přišel večer z práce, jeho tříměsíční syn plakal, zatímco matka dítěte se dívala na televizi. Vzal proto kojence do náruče, houpal jej asi pět minut a pak položil do postýlky. Další den jeho družka odešla odpoledne k rodičům, dítě později začalo plakat a prohýbalo se v zádech do oblouku. Otec ho vzal do náruče, houpal, a když syn usnul, položil jej na pohovku, uvedl.

Přitom mu dítě vyklouzlo a uhodilo se do hlavy o prasklé prkno gauče málo pokryté molitanem. Snažil se syna podle svých slov utišit a psal družce, ať se vrátí. Kojenec později usnul, ale jeho stav nebyl dobrý. V noci proto volal do nemocnice, kde mu údajně řekli, že pokud dítě nezvrací a nemá teploty, neděje se nic vážného. Následující den byli rodiče se synem u dětské lékařky, později bylo převezeno do nemocnice v Hradci Králové.

Podle spisu muž s kojencem několikrát třásl střední až velkou intenzitou, nedbal přitom na varovné signály v podobě intenzivního pláče a opakovaného a nepřirozeného propínání těla do luku. Způsobil mu pravděpodobně trvalé poškození mozku a oslepnutí, smrt byla odvrácena jen díky intenzivní lékařské péči. Kromě toho se u dítěte rozvinula závažná poúrazová epilepsie. Jeho vývoj se výrazně zpomalil až zastavil, takže bude celý život odkázáno na dlouhodobou intenzivní lékařskou a ošetřovatelskou péči v lůžkovém zařízení.