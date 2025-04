Otřesný případ z USA: Holčičku (†3) ubily jiné děti, zatímco matka byla v kasinu

Holčička zemřela na následky brutálního útoku poté, co ji její matka Dineshia Yatesová (27) společně s kamarádkou Tericou Scottovou nechaly bez dozoru doma v Baton Rouge v americké Louisianě. Spolu s Blessing bylo v domě dalších sedm dětí ve věku od 11 měsíců do 12 let. Matky si místo péče o ně šly zahrát do kasina.

Podle úřadů utrpěla dívenka krvácení do mozku a četné pohmožděniny na obličeji. Vyšetřovatelé uvedli, že ji údajně napadli Scottin desetiletý syn a její dvanáctiletý synovec. Záchranku nakonec zavolalo jedno z dětí, když se batole přestalo hýbat.

Když policisté dorazili na místo, v domě nenašli žádného dospělého. Matky přijely až později, přiznaly, že byly v kasinu, a policie je okamžitě zadržela. Scottová během výslechu přiznala, že věděla o násilném chování svého synovce, ale přesto ho nechala mezi ostatními dětmi. Yatesová zase uvedla, že už dříve zaznamenala modřiny na svých dětech, ale varování ignorovala.

Blessing zemřela 14. února loňského roku, dva dny po útoku. Vyšetřovatelé potvrdili, že utrpěla těžké poranění hlavy způsobené tupými údery do hlavy.

Dineshia Yates se ke svým činům přiznala a byla odsouzena za zabití a týrání nezletilých. Soud jí vyměřil trest pouhých 18 měsíců vězení. Terica Scottová obvinění odmítá a před soudem stane 5. května. Oba chlapci byli obviněni z ublížení na zdraví a vraždy druhého stupně.