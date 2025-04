Student ve Francii zabil nožem spolužačku (†16): Zasadil jí 57 bodných ran

Útočník, který se ráno normálně účastnil vyučování, se kolem poledne ozbrojil na toaletě a natáhl si masku, uvedl prokurátor. Poté ve třídě úmyslně zaútočil na šestnáctiletou dívku.

Ta byla podle úřadů jedinou žákyní, s níž měl jinak velmi uzavřený chlapec ve škole dobrý vztah. Loveckým nožem jí zasadil 57 bodných ran. V další třídě pak náhodně napadl další žáky, uvedla dnes prokuratura a potvrdila předchozí zprávy, že se jednalo o chlapce, který obdivoval nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Útočníka s nožem zastavil ve škole jeden z techniků IT, který vtrhl do místnosti a udeřil útočícího žáka židlí. Pomocí židle jej pak udržel v šachu do doby, než ho zatkla policie.

Podle státního zástupce vyhledala matka pachatele na začátku roku pomoc kvůli synově sociální izolaci a společně měli šest schůzek v psychologické poradně. Protože si ve škole všimli žákova obdivu pro Hitlera, byl pachatel i jeho matka před velikonočními prázdninami požádáni o rozhovor s vedením školy. Tento rozhovor byl prý konstruktivní. Útočník dosud nebyl policii ani justici znám, píše DPA.

Student ve Francii zabil nožem spolužačku a tři žáky zranil: Dalšímu mordu zabránili učitelé!

Útok vyvolal ve škole velkou paniku, uvedl šéf policie v Nantes Éric Eudes. Někteří z nasazených policistů měli ve škole své děti. Speciálně vyškolení policisté pro podobné situace ve školách okamžitě přivedli do budovy školy psychologickou pomoc. V pátek řada žáků položila u školy květiny ve vzpomínce na zabitou dívku.