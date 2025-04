Hrůzná smrt na školním výletě: Holčička se udusila v bahně!

Zdrcená maminka Michelle Harrisonová si prý ze začátku nebyla vůbec jistá, jestli svou dceru na výlet pošle. Měla předtím angínu a ještě se necítila úplně nejlépe. Těsně před odjezdem se jí ale výrazně ulevilo.

Maminka ji tedy odvezla na místo odjezdu, Leah se prý velmi těšila. „Dala jsem jí velkou pusu a objala ji. Řekla jsem jí, ať si to užije. To bylo naposledy, co jsem svou dceru viděla živou,“ řekla Michelle deníku The Sun.

K neštěstí došlo vloni v květnu. Škola se vydala na třídenní výlet do venkovního vzdělávacího centra v Carltonu. Malou Leah strhla vlna bahna v momentě, kdy zrovna překračovala potůček. Včas vyprostit se ji nepodařilo. Dívku nakonec záchranáři převezli do nemocnice, tam však už mohl lékař bohužel jen konstatovat smrt.

Pitva odhalila, že Leah žádné bahno nevdechla. Obličej jí zakrývala nepromokavá bunda, přes kterou však zároveň nemohla dýchat a udusila se. Vyšetřovatelé se pochopitelně zaměřili na vedení školy a plán aktivit, které na ten den dětem připravilo. Podle ředitelky Joanne Blackhamové se žádná taková tragédie nikdy dříve nestala. Na předchozích výletech prý nebylo ani jedno zranění.

Ten den podle ní prý bylo trochu deštivo, nejednalo se však o nic neobvyklého. Cestičku, na které k tragédii došlo, prý využívají pravidelně. „Jsem toho názoru, že to, co se stalo, v tento konkrétní den byla ohromná smůla a nedalo se to nijak předvídat,“ řekla Blackhamová. O konečném výsledku případu rozhodne soud.