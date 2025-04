První smrtící útok žraloka za 60 let: Simona u Sydney zabil obří lidožrout!

U australského Sydney došlo k prvnímu smrtícímu útoku žraloka za posledních šedesát let! Obětí se stal britský potápěč, kterého napadl více než čtyřmetrový žralok bílý. K útoku došlo přímo před zraky skupinky rybářů, která mohla jen vyděšeně přihlížet. Brutální útok vyšetřovatelé kvalifikovali jako vyprovokovaný.

Bývalý voják Simon Nellis (†35) se do Austrálie přestěhoval z Velké Británie právě kvůli své zálibě v potápění. Jeho koníček se mu však bohužel stal osudným, když ho u pláže Little Bay v Sydney napadl čtyřapůlmetrový žralok bílý. Stalo se tak přímo před zraky skupinky rybářů, která napadení mladého muže popsala jako obzvlášť brutální. Někteří z nich si útok dokonce i natočili.

Experti tak mohli chování žraloka analyzovat a došli k závěru, že útok byl vyprovokovaný. To však neznamená, že Simon žraloka jakkoliv naštval. „I když pan Nellis neudělal vědomě nic, co by útok způsobilo, plaval ve vodách, kde lidé rybařili,“ řekl deníku Daily Star Gavin Naylor z floridského ústavu na zkoumání žraloků. „Rybaření je aktivita, která žraloky často láká, oficiálně se tak jedná o vyprovokovaný útok, není třeba žraloka hladit, krmit nebo na něm jezdit (nevěřili byste, čeho jsou lidé schopní), ale stačí i plavat v oblasti, kde zrovna někdo chytá nebo krmí ryby,“ dodal.

Podle jiných odborníků by za útokem mohlo stát ještě něco jiného. Simon na sobě měl tmavý neoprén a to by podle Frankie Hobrové z mořského světa v Severním Walesu mohlo znamenat, že si ho žralok spletl s tuleněm. „Žraloci nepovažují lidi za potravu, a tak je nikdy neloví z hladu. Valná většina útoků žraloka na člověka je způsobená tím, že si zvíře člověka s něčím splete. Zbytek je kvůli obraně sebe nebo svého území, kdy lidé často nevědomky žraloka vyprovokují,“ řekla.

„Nemyslím si, že by Simon chtěl, aby se žralok lovil,“ řekla jeho teta Jacqui Seagerová. S mořskými dravci její synovec prý plaval mnohokrát a ochrana oceánů pro něj byla velkou prioritou.