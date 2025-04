Matka Lenky Šimůnkové o její sebevraždě: Přelezla zábradlí...

V neděli 13. dubna otřásla Českem sebevražda maminky zavražděné Elišky Šimůnkové. Lenka Šimůnková si vzala v sobotu 12. dubna život skokem do propasti Macocha. Web Forum24 hovořil s babičkou studentky Elišky Lenkou Vondráčkovou. Ta se mimo jiné zmínila o záznamech, na kterých je zaznamenána sebevražda její dcery Lenky. Jak uvedla, myslí si, že tam zesnulá žena nebyla v osudný den sama.

Elišce bylo pouhých 20 let, když její život vyhasl během nesmyslného běsnění střelce na Filozofické fakultě UK. Její maminka Lenka Šimůnková patřila mezi největší kritiky celého vyšetřování. V neděli dorazila smutná zpráva. Lenka v sobotu 12. dubna ukončila svůj život skokem do propasti Macocha.

„Přijela policie v neděli ráno a řekli nám, že údajně by to měla být ona. Nevěřili jsme tomu, a tak jsme se tam jeli podívat. V pondělí jsme šli identifikovat tělo,“ vzpomínala pro zpravodajský server Forum24 její matka Lenka Vondráčková na to, jak se o smrti dověděla.

Matka podle svých slov nerozumí tomu, jak se její dcera k propasti dostala. Jak uvedla, neměla řidičák a pěšky tam prý nedošla. Upozornila na to, že Lenka nemohla řídit i vzhledem k tomu, že měla poraněnou ruku z již dřívějšího pokusu o sebevraždu.

K tragédii prý došlo v 19:35. „Na kamerovém záznamu je, jak přelézá zábradlí, ale policie neví, kdo ji tam dovezl. Na záběrech je vidět, že v dálce někdo je, možná jí mává, aby šla, ale to nevíme jistě,“ sdělila webu Forum24. Jak potvrdila, myslí si, že s její dcerou na místě byl ještě někdo další. „Někdo tam být musel. Jak by se tam dostala?“ ptá se.

Poslední zpráva před smrtí

„Nikoho naše děti nezajímají. Jede se dál... Ničemu již nerozumím. Nic nefunguje. Můj hlas nemá žádnou váhu. Není slyšet. Jsem neviditelné nic. Spravedlnost pro mou dceru Elinku nikdy nevyhraji,“ napsala Lenka Šimůnková dříve ve zprávě, kterou na sociální síti X zveřejnil její známý Jan Hrbáček. Vyplývá z ní, jak moc ztrácela naději, sílu a vůli žít. Také těžce nesla, že se společnost posouvá k dalším tématům, zatímco pro ni byla a navždy zůstala střelba na fakultě živou ranou.

„Dcera pro ni byla všechno. Měly k sobě velmi, ale opravdu velmi blízko. Žily jedna pro druhou. Po tom začátku, když se to stalo, tak všechny dveře byly otevřené, a najednou se začaly zavírat, protože měla otázky a lidem bylo nepohodlné na ty otázky odpovídat,“ svěřila se dříve Blesku její kolegyně.

Promluvila také o teorii, proč si Lenka vybrala zrovna propast Macocha. „Nevím, ale pocházela tam odněkud z okolí. Možná chtěla mít jistotu, že už se to povede. Protože se dvakrát o něco pokusila a dvakrát se jí to nepodařilo. Možná chtěla mít stoprocentní jistotu, že už se dál nebude trápit,“ uvedla.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111.