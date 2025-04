Krvavá hrůza v Maďarsku: Ze země vyvěrá krev, lidé se bojí o vodu i zdraví

Děsivé, nechutné a jako z hororu – přesně tak popisují situaci lidé z oblasti Csemeztanya v Maďarsku, kde byl po vypuknutí slintavky a kulhavky zakopán utracený skot. Z půdy tam totiž začala vytékat rudá tekutina. Mrazivé záběry, které se objevily na sociálních sítích, ukazují kaluže krve bublající ze země jako ze sopky.

Hrůzný výjev nahání strach tisícům lidí, a není divu. Místní se obávají kontaminace spodních vod a studní a varovné video děsí i obyvatele Slovenska. „Tohle není normální. Vypadá to jako z nějakého katastrofického filmu,“ píšou lidé pod nechutné záběry.

Video Krvavá tekutina vytéká z půdy v Maďarsku, kde je zakopán nakažený skot. Lidé se bojí kontaminace vody. - Facebook/László Nyul Video se připravuje ...

Podle informací serveru Noviny.sk žádají starostové přilehlých obcí na Slovensku okamžité vyhodnocování vzorků vody, obyvatelé si dokonce plánují platit vlastní rozbory. Na Záhoří, kde bylo zakopáno přes 3000 kusů nakaženého dobytka, lidé s hrůzou sledují, zda se podobný scénář nezačne odehrávat i tam.

Veterinář prof. Josef Bíreš serveru potvrdil, že těla zvířat by měla správně být zasypána minimálně metrem a půl zeminy a ošetřena vápnem, aby se zabránilo právě tomu, co nastalo v Csemeztanye. Ministerstva vnitra, zdravotnictví a životního prostředí již odebrala několik vzorků, ale rozhodující analýzy bude možné provést až poté, co bude hrob uzavřen. A to může trvat měsíce.

Místní starostové proto žádají pravidelné testování vody. A zatímco se úřady snaží situaci uklidnit, důvěra veřejnosti v bezpečnostní opatření kolísá.