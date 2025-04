Český sedlák o hrozbě slintavky a kulhavky: Kvůli nákaze v ohrožení i pivo!

Na své farmě kousek od Tábora dokázal vybudovat soběstačný ekosystém. Martin Novák z pivovaru Obora pěstuje chmel, vaří pivo, chová krávy, má vlastní bioplynovou elektrárnu… všechno, co dělá, je propojené. Kdyby o své krávy přišel, celý koloběh jeho hospodaření by narazil. A přesně to teď kvůli slintavce a kulhavce hrozí. „Máme obavy,“ přiznává Novák pro Blesk Zprávy.

O Novákovi se často hovoří jako o renesančním pivovarníkovi. Nejen, že vaří pivo, které sklízí úspěch mezi milovníky tzv. „craft piv“, ale v malé obci Obora v jižních Čechách má stejnojmennou farmu, která je ukázkovým příkladem cirkulární ekonomiky. Hospodaří na ní soběstačně a je na to patřičně hrdý.

Vaření piva byl přitom původně jen doplněk. „Máme farmu, je to cirkulární oběh, pivovar je tam jen proto, aby se vše uzavřelo,“ popisuje pro Blesk Zprávy s tím, že chová stádo krav, které mu zajišťuje produkci mléka, jež prodává. Tyto krávy krmí „odpadem“ z výroby piva, mlátem a kvasnicemi.

Kravský hnůj využívá v bioplynové stanici, která je zdrojem tepla a elektřiny. Energii z této stanice používá právě pro výrobu piva, dodává ji ale i do místní vesnice. Vše je maximálně propojené, nechybí ani vlastní pole s chmelem.

Ztráta krav by tak byla velkou ránou. „Máme z toho obavy, zatím je to na Slovensku, ale ta nemoc je dost infekční, je virová, uvidíme, co to bude dělat dál. Neradi bychom, aby se nám ten náš cirkulární oběh někde přetrhnul,“ konstatuje Novák o slintavce a kulhavce.

V Česku se nákaza naposledy objevila v roce 1975, v současnosti se šíří kromě Slovenska v Maďarsku. Riziko přenosu na člověka je nízké, onemocnění je ale fatální pro sudokopytníky. Veškeré testy v Česku zatím byly negativní, probíhá kontrola a dezinfekce vozů na hranicích, slovenské úřady ale přiznaly, že ne všichni farmáři v zemi nastavené opatření dodržují.

Novák má na farmě Obora automat na mléko, podle jeho slov je situovaný až na kraji areálu, takže návštěvníci se zvířaty nepřijdou do kontaktu. A i kdyby chtěli, zaměstnanci je nyní dál nepustí. „Dali jsme tam alespoň zákazy vstupu, pásky, aby lidé nechodili až na farmu,“ popsal sedlák, jaké opatření on zavedl.

Upozornil, že u krav je situace vážnější než u jiné hospodářské zvěře. „Protože stádo krav je něco, co se neobnoví jako nějaké slepice nebo prasata, která jsou za pár měsíců zase ve stavu,“ říká Novák. Podle něj se ani za dva roky stádo neobnoví.

Pivo nakopl covid

Když zrovna nemyslí na slintavku a kulhavku, tak se Novák snaží rozšířit svou výrobu piva. Přestavuje varnu a objednává robota ke stáčecí lince. Podle jeho slov je stále největší klasika ležák, jeho pivovar se ale proslavil kyseláči. Pivo dodává ať už v sudech, nebo designových plechovkách.

„Co se týče pivovaru, měli jsme každý rok nárůst 100 procent, teď se to snižuje v současné době. Spotřeba piva mírně klesá a samozřejmě pivovary přibývají další. Konkurence roste, ale pořád si nestěžujeme. Rosteme, ale už ne tak, jako to bývalo před pár lety,“ popisuje, jak se jeho pivu daří.

Velký nárůst v minulých letech zaznamenal i proto, že se mu podařilo dostat jeho pivo mezi lidi během covidu. „My jsme měli kliku, že pár dní, co se vyhlásila ta karanténa, tak jsem seděl v pivovaru a říkal jsem si, co budeme dělat? Tak jsme zjistili, že se dá prodávat z těch okének. Do dveří jsem udělal z palubek okénko,“ líčí Novák, jak tehdy uvažoval.

Lidé si otevřeného okénka rychle všimli. „A měli jsme tu výhodu, že jsme měli malé sudy, 10-15 litrů, a měli jsme půjčovnu chlazení. Lidem najednou začala chybět ta hospoda,“ přidává další střípek, jak zákazníky dokázal nalákat.

Během další fáze covidu výrobu ještě rozšířil. „Pak přišla druhá vlna, to už jsme měli stáčecí linku na plechovky a zase jsme se dokázali dostat do spousty podniků díky tomu,“ říká Novák. Znovu se ale vrací k tomu, že bez farmy by mu vše tak pěkně nefungovalo. „Ten pivovar sám o sobě by asi takový potenciál k růstu neměl,“ míní.