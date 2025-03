Zdrcený mladík si zařídil vlastní hrob: Výsledky lékaře z Litvínova byly ale vymyšlené

Lékař Marek S. z Litvínova se dostal do hledáčku lékařské komory i policie potom, co si měl vymyslet výsledky testů. Na jejich základě diagnostikoval mladíkovi nevyléčitelnou chorobu. Ke své lži se přiznal, chtěl zřejmě zakrýt fakt, že vzorky poslal do špatné laboratoře.

Mladíkovi z Litvínova se obrátil život naruby potom, co mu byla diagnostikována Wilsonova choroba. To je vážné a hlavně nevyléčitelné onemocnění, při kterém se postiženému hromadí měď v játrech. To může pro pacienta být smrtelně nebezpečné. Mladík proto nastoupil na náročnou léčbu a požádal rodinu, aby mu začala zařizovat hrob. Jenže jeho lékař udělal fatální chybu a výsledky si prostě vymyslel!

Do ordinace Marka S. se mladý vysokoškolák dostal v roce 2022. Praktik mu tehdy provedl biopsii jater, aby mohl Wilsonovu chorobu potvrdit a nebo vyvrátit. Jenže při odesílání vzorku udělal obrovskou chybu. „Podle nás si pan doktor nezjistil, že specifické vyšetření, které má stanovit hodnotu mědi v sušině jater, provádí jen jediná laboratoř v Česku, která je ve Všeobecné fakultní nemocnici. Namísto tam to pan doktor poslal do standardní histologické laboratoře,“ uvedla podle serveru Novinky.cz mladíkova matka.

Laboratoř sice prý vzorky vzala a vyšetřila, upozornila však lékaře, že pro správnou diagnostiku Wilsonovy choroby musí vzorky poslat i do specializovaného zařízení. Lékař si proto ulehčil a práci a po naléhání mužovy rodiny si výsledky jednoduše vymyslel. „Informoval nás o nich e-mailem a vymyslel si je v takové hodnotě, která bezpečně potvrdila, že syn Wilsonovu chorobu skutečně má. Byl to nezpochybnitelný výsledek,“ popsala matka.

Léčba mu způsobila deprese

Muž proto nastoupil na léčbu, která mu však, vzhledem k tomu, že byl vlastně zdravý, příliš nepomohla - spíš naopak. Způsobila mu například těžké deprese. Dokonce si i vybral náhrobní kámen. „Vzal mě do kamenictví, kde si vybral kámen, barvu, nápis,“ podělila se matka o nepříjemné zážitky. Jednání lékaře jí však připadalo podezřelé, rozhodla se proto sama obrátit na Ústřední vojenskou nemocnici v Praze. Tam lékaři zjistili, že v jediné laboratoři, kde se vyšetření provádí, o mladíkovi nikdy neslyšeli. Marek S. proto musel podstoupit disciplinární řízení u České lékařské komory.

Tam se vymlouval, že ke špatné diagnóze došlo kvůli záměně a že se rodině mladíka písemně omluvil. Argumentoval také tím, že má ordinaci pojištěnou a bude tak moct svého pacienta po rozsudku soudu řádně odškodnit. Komise nejprve došla k závěru, že lékařovu vinu prokázat nelze, po odvolání mladíkovy rodiny však rozsudek přezkoumala a lékaře podmínečně vyloučila. Případem se znovu zabývá i policie, která se při prvotním šetření opírala o výsledky řízení a označila případ za přestupek.