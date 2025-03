Česká „podnikatelka“ okrádá turisty v Egyptě: Falešné výlety nabízí skoro dvacet let!

Skutečnost vyšla na světlo po zkušenostech turistky Jitky, která do Egypta vyrazila začátkem letošního roku. S Kamilou se tou dobou znala už asi 4 roky a rozhodla se proto svěřit jí organizaci výletu do Luxoru. „Výlet jsme zaplatili dopředu, byl pak ale čtyřikrát odložený. Kamila nejdřív musela na loď, pak nemohla sehnat řidiče a ten následně náhle onemocněl,“ popsala Jitka na facebooku.

Výlet nakonec proběhl v poslední možný den. Avšak komplikace se stejně objevily. „Půl hodiny před odjezdem volala, že si zabouchla dveře a nemá žádné věci,“ napsala Jitka. Musela si tak všechny vstupy a dopravu platit ještě jednou. Musela dokonce zaplatit i za Kamilu! Ta slibovala, že peníze večer vrátí. Když se tak nestalo, slíbila návrat další den. Ani k tomu však nedošlo a vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední den zájezdu, slíbila Jitce, že jí peníze pošle.

Ani tam však výmluvy nekončily. „Že prý pošle přes kamarádku, protože z egyptského účtu je to komplikované. Pak že už to poslala několikrát, potom nemohla najít číslo účtu, pak že jede do Čech a dá mi to osobně, jenže pak přišla sněhová kalamita. Označila jsem ji za lhářku a nastala nekomunikace,“ popsala Jitka marné pokusy získat peníze zpět. Mělo jít v přepočtu o zhruba pět tisíc korun.

Nebyla zdaleka první

Když Jitce začal celý případ připadat zvláštní, rozhodla se své zkušenosti zveřejnit na sociálních sítích. A nestačila se divit, nebyla zdaleka první obětí podvodu s falešnými výlety. Kamila se jí dokonce znovu ozvala. „Vymazala celou naši konverzaci a pak začala nadávat a vyhrožovat, ale to bude asi její klasický postup,“ uvedla Jitka.

„Strategie Kamily je taková, že většinou pro lidi zorganizuje jeden výlet, který se uskuteční, aby získala důvěru. Pak vybere zálohu na další, na ten už ale nedojde. Tato paní navíc drží kopie pasů od lidí, kteří je posílali kvůli výletům, a vyhrožuje jim, že jejich citlivé osobní údaje zveřejní, pokud nesmažou posty, které o ní dávali na internet,“ řekla pro server Novinky.cz Kateřina Zabot, které prý Kamila/Jaroslava dluží v přepočtu asi 25 tisíc korun.

Podobným stylem si prý žena přivydělává už bezmála 20 let. Tvrdí to Jana S., která v Egyptě také několik let žila a s Jurákovou se prý zná velmi dobře. Kamila ji měla okrást o tři měsíční nájmy, které měla Jana našetřené během mateřské, čímž se ocitla ve velmi nepříjemné situaci. Naštěstí jí prý tehdy kamarád pomohl dostat peníze zpět.

Na soudy nehledí

Kamila, původním jménem Jaroslava Juráková, už si dokonce jednou v minulosti odnesla rozsudek od českého soudu. Senior Jiří ji zažaloval v roce 2018 a spor vyhrál, dlužnou částku však dodnes nespatřil. Mělo se jednat o 40 tisíc korun, soud uznal roční úrok z prodlení ve výši 8,5 %. Splácení mělo začít v červnu roku 2018.

„Nabídek nejen různých průvodců je na internetu mnoho. Turisté se například nechají zlákat levnějšími službami. Jenže pokud si je objednají od osob bez koncese, je jakékoli vymáhání škod složitější,“ varoval místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.