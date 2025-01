Šílené video z dovolenkového ráje: Pár souložil přímo na pláži! Nedaleko si hrály děti

Táta s dospívajícími dětmi vyrazil na burger s hranolky do jedné z restaurací v dovolenkovém letovisku Los Roques. Na tamní pláži Abrigo, asi 30 metrů pod úrovní silnice, si všimli páru, který byl zrovna „v nejlepším“.

Dvojice byla skrytá za kamenem, plavky žoviálně posunuté tak, aby nebránily milostným hrátkám. Nejprve mladík ležel na partnerce a vykonával charakteristické pohyby, po chvíli se oba prohodili a žena si užívala v sedě na svém milém. Chování páru nenechalo nikoho na pochybách, že se oddává sexu.

„Je to to poslední, co očekáváte, že uvidíte, když vyrazíte s dětmi na oběd,“ komentoval dění pro server NeedToKnow táta Lee. Na pláži v tu dobu byli i další lidé včetně malých dětí. Rozvášněnou dvojici to ale nerušilo.

Zato Lee a jeho děti měli po chuti. „Burger bych si sice nedala, jsem vegetariánka, ale přešla mě i chuť na hranolky,“ komentovala vše dcera Nadia (17). Je přesvědčená, že načapali zamilovanou dvojici, která je na ostrově na dovolené. Lee akt natočil, strážcům zákona nicméně počínání milenců nenahlásil. Choulostivé video ale poskytl ke zveřejnění.