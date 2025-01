Zfetovaný Tomáš zmasakroval kolegu v práci mačetou: 11 let basy

Za loňský brutální útok mačetou na kolegu z práce uložil zlínský krajský soud Tomáši N. (32) 11 let vězení. O 20 let staršího Ladislava (52) napadl ve výrobní hale strojírenské firmy ve Zlíně a způsobil mu vážná zranění. Pod vlivem pervitinu chtěl podle obžaloby kolegu kvůli vzájemným sporům usmrtit.

Obžalovaný svého činu litoval, osobně se poškozenému omluvil. Poté prohlásil vinu, což soud přijal. Odpadlo tak dlouhé dokazování. „Cítím se být vinen a je mi to líto. Neměl jsem ten úmysl jiného usmrtit," tvrdil Tomáš N., kterému hrozilo 12 až 20 let za pokus o vraždu.

Ladislav Š. omluvu přijal, řekl však, že má doživotně poškozenou levou ruku. „Skoŕo mi odsekl malíček, visel na kusu kůže. Zůstal mi nehybný,“ upozornil. Podle znaleckých posudků obžalovaný oběť nejprve mačetou udeřil do tváře, poté pokračoval v útoku na hlavu a následně muže intenzivně bodl do břicha. Když se napadený snažil utéct, útočník ho ještě sekl do zad. Až poté běsnícího muže zastavili zaměstnanci firmy.

„Jen shodou šťastných okolností, náhod a aktivní obrany napadeného nedošlo k usmrcení poškozeného," podotkla soudkyně Iveta Šperlichová.

Soud po přiznání viny, omluvě a faktu, že obžalovaný slíbil, že se podrobí ústavnímu protitoxikologickému léčení, trest mimořádně snížil pod zákonnou hranici. Obě strany, žalobkyně i obhajoba, si ponechaly lhůtu k vyjádření. Verdikt tak není pravomocný.

