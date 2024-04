Pátrání po uprchlíkovi policie vyhlásila v dubnu 2005. Jenže jako by se po něm slehla zem. Někteří věřitelé spekulovali, že je po smrti. Ve hře byla i možnost, že se skrývá na Ukrajině či ve Španělsku. V roce 2007 ho soud v Brně v nepřítomnosti odsoudil na 12 let do vězení.

Místo v zahraničí se ukryl v Praze

Podvodníka dopadla policie až loni v Praze, kde žil pod jinou identitou a dokonce měl podnikat! Při pátrání po jiném člověku totiž získali kriminalisté několik neověřených informací právě k Pavlovi V.

„Postupným prověřováním potvrdili jejich pravdivost a navíc odhalili, že muž využívá několik falešných identit. Zjistili také, že se pohybuje na území metropole, v Jihočeském a Středočeském kraji," uvedl tehdy policejní mluvčí Jiří Rybanský.

Musel chodit do práce

Po zadržení přiznal, že z vylákaných peněz mu už nezbylo nic. „Mnoho peněz prý půjčil a zpátky již nedostal, a tak mu nezbylo nic jiného, než začít chodit do práce," dodal mluvčí.

Podvodník skončil ve vazbě a požádal o obnovu procesu u Krajského soudu v Brně .„Obžalovaný prohlásil vinu, což soud přijal. Za podvod a neoprávněné podnikání se mu ukládá trest devět let ve věznici s ostrahou,“ řekla ve čtvrtek soudkyně Jaroslava Bartošová v rámci obnoveného řízení.

Verdikt je nepravomocný, žalobce i obžalovaný si nechali lhůtu pro vyjádření.

Věřitelé asi zapláčou

Pavel V. připravil o peníze celkem 155 osob a navrch Horáckou družstevní záložna, kde si půjčil a nevrátil jeden milion korun. I když přislíbil, že je připraven požadavky na vrácení peněz plnit, jde spíš o fikci. „Obžalovaný deklaruje, že je zcela nemajetný,“ upozornila soudkyně.

VIDEO: Policejní nahrávka podvodníka