Štír

Pokud si budete dávat pozor na to, co vypustíte na pracovišti z úst, uspějete. Je nevhodné vnucovat někomu svoje názory. Jestliže by s vámi někdo nesouhlasil, tak byste se urazili, což je dětinské. S kolegy debatujte výhradně o práci a relaxačních tématech.