Beruška zastoupená Smertenkem zprostředkovávala prodej jedné z nemovitostí ve Vratimově. „Jednatel přijal do úschovy částku kupní ceny v hotovosti, po uzavření smlouvy nevyplatil prodávajícího a dlužen je dodnes 1 385 tisíc,“ sdělil žalobce Martin Fraš.

Smertenko přiznal, že peníze použil na výplatu jiných klientů, kterým dlužil, na nájem realitky, za provoz mobilu, za inzerci… Dalších 1,8 milionu zpronevěřil rodině, která přes něj prodala dům v Závadě.

„Proč jsem to udělal? Těžká otázka. Na peníze klientů už bych dnes nesáhnul,“ řekl u soudu před tím, než mu napařil 36 měsíců s podmíněným odkladem na 5 let, kdy musí dluhy i s úroky splatit. Zatím ale během čtyř let nezaplatil a nevrátil ani korunu…

Oklamal i kamaráda

„Byl to můj kamarád. Proto jsem mu věřil, že dům v Závadě prodá a peníze nám dá. Teď nám dluží dva miliony, nesplácí nic, my jsme bez peněz i baráku. Museli jsme do nájmu, místo toho, abychom koupili vlastní dům. On se dál vysmívá,“ řekl pro Blesk.cz poškozený Petr L., který přijel na soud až z Plzně.

Cítím vinu

Peníze vybíral od klientů prodávajících domy i přes to, že hotovost na firemním účtu byla téměř nulová a muselo mu podle soudu být jasné, že pohledávky nemůže žádným legálním způsobem splatit. „Cítím se být vinný,“ přiznal se k trestné činnosti.

„Nebylo to tak, že bych si ty peníze někde pro sebe ulil. Použil jsem je na chod firmy, pohledávky naší Berušky. Samozřejmě toho lituji, nebyl to úmysl, a ani záměr, neměl jsem z toho ani žádný prospěch,“ přesvědčoval soud Smertenko.

Naopak státní zástupce Michal Fraš má za to, že byl jeho motiv zištný. „Jelikož trestnou činnost spáchal s rozmyslem,“ zdůraznil žalobce. „Chci vydělávat a ty dluhy s úroky splácet,“ dušoval se Smertenko.

VIDEO: Poslechněte si, jak kyberpodvodníci luxují konta.