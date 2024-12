Otec tragicky zemřel během pátrání po dceři: Ta mezitím utekla před svatbou do Mexika

Zprávu o jejím stavu rodina dostala měsíc po zmizení Hannah. Pravda se ukázala být mnohem komplikovanější, než si kdokoliv představoval. Kobayashiová měla původně podniknout výlet do New Yorku se svým přítelem Amunem Mirandou. Během roku se pár rozešel, protože se však jednalo o Hannin životní sen, rozhodla se v cestě pokračovat.

K tomu se však s teď již bývalým přítelem domluvila, že si společně trochu přivydělají. Souhlasili tedy s účastí v podvodu s vízy. Dohodli se s argentinským párem manželů Cacaceových, že si každý z nich jednoho vezme, čímž jim pomohou získat občanství. Výměnou za to měl každý získat v přepočtu asi 350 000 korun. Sňatky si domluvili pár týdnů před odletem do New Yorku.

Hannah se na výlet těšila, ale štvalo jí, že si ho nejspíš nebude moct pořádně užít. „Řekla nám o svých plánech. Ten argentinský pár se na poslední chvíli rozhodl, že se přidá a chtěli si tu ´romantickou´dovolenou nafotit,“ řekla podle deníku Bild kolegyně Desiree. Vnitřní vztahy skupiny se začaly postupně velice komplikovat. Obě ženy se začaly hádat, zřejmě kvůli žárlivosti. Kobayashiová už hádky prý nevydržela a v afektu skupinu opustila.

Když Hannin ex a párek Argentinců do New Yorku odletěl bez Kobayashiové, Desiree pojala podezření. Napsala jejímu bývalému, že to celé vypadá velmi podezřele.odpověděl.dodal Miranda.

Během měsíc dlouhého pátrání tragicky zemřel Hannin otec Ryan. Policie jeho tělo našla nedaleko letiště, kde jeho dceru naposledy spatřily kamery. Podle vyšetřovatelů se nejspíš jednalo o sebevraždu. Rodina i přátelé jsou sice šťastní, že je Hannah v pořádku, ale doufají, že jim situaci lépe vysvětlí.