Hannah zmizela za záhadných okolností: Krátce nato zemřel její otec, který po ní aktivně pátral

Záhadný případ zmizení a smrti otočil život naruby americké rodině Kabayashiových. Hannah Kobayashiová (31) za neobjasněných okolností zmizela v Los Angeles během cesty z Havaje do New Yorku. Podle sestry bylo chování Hannah podezřelé a poslední zprávy z jejího telefonu podle příbuzné psal někdo jiný. Necelé dva týdny po ženině zmizení tragicky zemřel její otec Ryan (†58), který se na hledání ztracené dcery aktivně podílel.

Hannah je pohřešována od 11. listopadu. Zmizela během cesty z Havaje do New Yorku při přestupu na letišti v Los Angeles. Na kamerových záznamech je vidět, jak opouští terminál. O tři dny později ji měli svědci spatřit ve stanici metra s neznámým doprovodem. V této době psala poslední zprávy své rodině, od spatření v metru ji už však nikdo neviděl a komunikace ustala.

Její rodina se do L.A. okamžitě vydala, aby mohla pomoci s pátráním. Místní policie však o jejich případ přílišný zájem neprojevila, deset dní od nich vůbec nic neslyšeli, museli tedy převzít iniciativu do vlastních rukou. „Věříme, že je naživu. Snažíme se zjistit, co nejvíc informací bude možné,“ řekl otec Ryan podle deníku Bild médiím. Až po deseti dnech snažení a vlastního pátrání se s Kobayashiovými spojil detektiv losangelské policie.

Podle sestry Sydni byly poslední zprávy, která Hannah napsala, velice podivné. Těsně předtím, než si Hannah vypnula telefon, napsala své kamarádce, že ji někdo podvedl, vzal všechny peníze a že jí ublížil někdo velmi blízký. „To vůbec nezní jako ona,“ řekla Sydni. „Používala i oslovení jako zlato a miláčku, což nikdy nedělala,“ dodala.

O tři dny později však přišla další tragická rána. Policie objevila tělo tatínka Ryana u garáží nedaleko letiště, kde jeho dceru naposledy zaznamenaly kamery. Podle policie se nejspíš jednalo o sebevraždu, muž podle nich skočil ze střechy garáže, pod kterou ho následně našli.

Poslední stopou po pohřešované ženě jsou dvě platby za tarotové vyložení budoucnosti, které odešly z jejího účtu. „Pátrání po Hannah pokračuje,“ řekla její teta Larie Pidgeon. „Chápu, že se teď všichni zaměřují na Ryanovu smrt, ale on by určitě chtěl, abychom v pátrání po jeho dceři neustávali,“ uzavřela.