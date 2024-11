Fanoušek baseballu slavil výhru: Pyrotechnika mu málem utrhla ruku

Po dramatickém vítězství baseballového týmu Los Angeles Dodgers nad New York Yankees ve Světové sérii, které skončilo těsným skórem 7:6, se fanoušci vydali do ulic oslavit tento významný úspěch. Co však mělo být radostnou nocí plnou euforie, se rychle změnilo v chaos. Na sítích se šíří video zachycující fanouška, který málem přišel o ruku při manipulaci s ohňostrojem, zatímco v ulicích Los Angeles probíhalo rabování a srážky s policií.