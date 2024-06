Muž se pokoušel na pláži utopit vlastní děti. Zastavili ho až policisté

Muž z New Yorku se v sobotu údajně pokusil utopit své dvě malé děti na pláži v Connecticutu. Zastavila ho až skupina policistů, kteří se k dětem ve vodě dostali včas.

Rodák z Queens Romney Desronvil (41) byl zatčen ve West Haven a obviněn z pokusu o vraždu poté, co byl dopaden přímo uprostřed pokusu o strašlivý čin. Policista na hlídce zaslechl zoufalý křik přicházející z oceánu a spatřil ve vodě muže se dvěma malými dětmi. Když se však vydal za nimi, aby muži pomohl, obviněný vzal děti dál na moře a křičel, aby se všichni drželi zpátky.

„V tuto chvíli bylo zřejmé, že muž úmyslně topí své děti," uvedla policie pro New York Post. Důstojníci okamžitě skočili do vody, aby dosáhli Desronvila a dětí, které byly necelých 100 metrů od pobřeží. Přivolaní hasiči vstoupili do vody s hasičským člunem. První příchozí policista obě děti od muže převzal a další mu pomohli přivést je zpět na břeh pomocí lidského řetězu.

Obě děti jsou mladší 3 let a byly přijaty v dětské nemocnici Yale New Haven v kritickém stavu na jednotku intenzivní péče. Podle posledních informací se jejich stav zlepšuje.

Velitel hasičů z West Shore Fire Stephen Scafariello se neubránil emocím, když vyprávěl o děsivé scéně a jejím dopadu na důstojníky. "Všichni jsme vzali tuto práci, abychom pomáhali lidem," řekl. "Vidět bezmocné dítě, to nás všechny opravdu zasáhne."

Policejní šéf West Haven Joseph Perno novinářům na tiskové konferenci sdělil, že zasahující policisté a hasiči dostali volno, aby se fyzicky a emocionálně zotavili.

Mezi přijetím výzvy hasičů a příjezdem dětí do nemocnice uplynulo zhruba 22 minut. Desronvil je obviněn ze dvou pokusů o vraždu. Matka dětí byla podle dostupných informací v době incidentu mimo město.