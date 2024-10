Blízcí pláčou po tragické smrti velkouzenáře: Odešel kamarád s velkým srdcem

„Nejlepší šéf a člověk, hodně jsme se od něj naučili. Dobří lidé odcházejí brzy, aby se stali andělé,“ shodují se diskutující na sociální síti. Rodině vyjadřují soustrast a nechápou, proč byl k Ignácovi, kterého znali jako výjimečného člověka, osud tak krutý.

„Neznala jsem jiného tak pozitivně naladěného,“ svěřila se smutně Olga. „Byl to Mistr řezník. Neskutečně jsem si ho vážil, jako svého „profesního“ otce,“ vzpomínal na Ignáce Bertoviče Michal.

Další poukazují na to, jak je lidský život křehký. „Ještě v týdnu před nehodou jsme si povídali, byl to můj dobrý soused. Je mi ho velmi líto,“ svěřil se Lubo. „Odešel dlouholetý kamarád, přítel s velkým srdcem,“ doplnil Leo. „Pomáhal různým nadacím, je to obrovská ztráta,“ uvedl otřesený Andrej Dvoran, starosta obce Vsoká pri Morave, kde firma sídlí.

Mnozí přemítají, co bude po smrti šéfa a zakladatele s firmou. Ta ale ubezpečuje, že funguje i nadále. „Koordinace přechodu a vedení společnosti se uskuteční pod dohledem dědiců, kteří nastoupí do vedení této rodinné firmy. Vysoký standard kvality a sortimentu zůstane zachovaný tak, jej zákazníci znají a jsou zvyklí,“ uvedla podle deníku Nový Čas společnost.

Rodinný odkaz

Řemeslo se v rodině Bertovičů dědilo z generace na generaci. Farmář a vyhlášený řezník byl už Ignácův děda, rodinu ale zasáhlo znárodnění a kolektivizace. Přesto i otec zemřelého podnikatele pracoval za socialismu v masokombinátu. To on rozhodl, že Ignác půjde na řezníka.

„Při zabíjačkách jsem mu pomáhal už jako dvanáctiletý,“ vzpomínal v jednom z dřívějších rozhovorů Ignác Bertovič. Sice jej v době, kdy se rozhodovalo o jeho budoucnosti, zajímala spíše auta a motorky, otcův výběr ale akceptoval. A nelitoval. Životní cestu šikovného řezníka a uzenáře ale přervala předčasně tragická nehoda při jízdě na motorce, kterou tolik miloval.