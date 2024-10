Úspěšný velkouzenář tragicky zahynul: Osudnou se mu stala milovaná motorka

Nehoda se stala na silnici mezi Malackami a Pezinkem v sedle Pezinská Baba. Podnikatel, který byl na projížďce se svou oblíbenou motorkou, dostal podle policistů smyk, po následném pádu skončil v protisměru. „Tam narazil do protijedoucího vozidla. Motocyklista utrpěl zranění, kterým podlehl,“ popsali policisté na sociální síti.

Otřesená rodina je smrtí Ignáce Bertoviče zdrcená. Zaměstnanci podle serveru cas.sk jen těžko hledají slova, která by vyjádřila jejich žal nad úmrtím oblíbeného šéfa. „Byl to vzácný člověk, milý, vždy pozitivně naladěný, skromný, pokorný,“ vzpomínají na zemřelého a vyjadřují pozůstalým soustrast.

Tragédie zamávala i s Andrejem Dvoranem, starostou obce Vysoká pri Morave, kde firma Berto sídlí. „Doslechl jsem se, co se stalo, a je mi to velmi líto. Znali jsme se 20 let, byl to muž, který by se pro druhé rozdal,“ uvedl starosta. Nehodou se policisté dále zabývají.