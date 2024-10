Před třetí hodinou odpolední na Valticku nepřežil motocyklista střet s osobním vozidlem. „Řidič auta mu dle předběžných informací při odbočování vlevo nedal přednost,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Tragickou nedělní bilanci rozšířil motorkář, který směřoval po silnici od Ochozu u Brna směrem do městské části Líšeň. Předjížděl několik aut a nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou.

shrnul smutný případ mluvčí s tím, že policisté žádají případné svědky o záznamy z palubních kamer.

V Žabčicích se pro změnu zranila jezdkyně na skútru po nárazu do stojícího vozidla. Ve stejnou dobu na dálnici D 46 ve směru od Olomouce na Vyškov nedobrzdil do kolony muž na motorce, i on byl transportován do nemocnice. Dálnice byla ve směru na Vyškov na nezbytně nutnou dobu uzavřena.

VIDEO: Šílený motorkář ujížděl na D1 policistům