Matka ukrývala dítě tři roky v šuplíku postele: Holčička neznala ani denní světlo

Matka, která svou dceru skrývala v šuplíku postele od jejího narození do tří let věku, byla odsouzena k sedmi a půl letům vězení za extrémní zanedbávání.

Korunní soud ve Velké Británii vyslechl příběh dívky, která po tři roky neviděla denní světlo ani nezažila čerstvý vzduch. Vše vyšlo najevo až poté, co návštěvník domu v Cheshire uslyšel pláč z horního patra a objevil dítě na posteli. Šokující skutečností bylo, že dívka do té doby žila v šuplíku postele své matky.

Podle prokuratury matka o existenci dítěte neinformovala ani své další děti, které s ní žily, ani svého partnera, který často přespával v jejím domě.

Dívka byla nalezena v žalostném stavu. Byla těžce podvyživená, připomínala sedmiměsíční dítě, ačkoli měla tři roky. Soud vyslechl, že byla krmena směsí cereálií a mléka podávanou injekční stříkačkou. Trpěla rozštěpem patra a dalšími neléčenými zdravotními problémy.

Sociální pracovnice, která byla přivolána do domu, popsala, že po vstupu do místnosti zažila ohromující hrůzu. Dívka měla zacuchané vlasy, vyrážky a deformační problémy. „Zeptala jsem se matky: ‚Opravdu ji držíte v šuplíku?‘ Odpověděla klidně: ‚Ano, v šuplíku.‘ Neměla vůbec žádné emoce,“ uvedla pracovnice novinám BBC.

Soud se také dozvěděl, že matka o dítěti mluvila jako o něčem, co „nepatří do rodiny“. V policejním výslechu přiznala, že o těhotenství nevěděla, a když dítě porodila, cítila strach. Tvrdila, že dceru držela v šuplíku jen občas a nikdy ho nezavírala. Soudce Steven Everett však označil její jednání za naprosto nepochopitelné. „Za 46 let své praxe jsem neviděl případ, který by se tomuto přibližoval,“ prohlásil soudce.

Dívka nyní žije v pěstounské péči, ale důsledky zanedbávání jsou vážné. Má závažné vývojové problémy. Matka u soudu přeci jen projevila emoce a plakala, když přiznala vinu ve čtyřech bodech obžaloby ze zanedbávání dítěte. Soud ji odsoudil k sedmi rokům a šesti měsícům vězení.