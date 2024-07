Skandál dozorkyně v anglické káznici: Sex s vězněm i skupinové hrátky za peníze

Za mřížemi je většinou nuda, a tak si dozorkyně a vězeň z londýnské káznice Wandsworth krátili dlouhou chvíli sexem přímo v cele! Ve vězení, kde si odpykával trest třeba slavný německý tenista Boris Becker (56), se dozorkyně tmavé pleti naprosto necudně oddávala hrátkám s odsouzeným, a to ještě přímo před zraky dalších kriminálníků. Poté vyšlo ještě najevo, že dotyčná žije v otevřeném svazku a přivydělává si divokými akcemi s hromadným sexem!

Jeden z vězňů si k podívané zapálil cigaretku a celou scénu jako z laciného pornofilmu komentoval: „Tímhle se zapíšeme do historie.“ A měl pravdu. Hříšné video se totiž rozlétlo po sociálních sítích a brzy si ho všimlo i vedení věznice.

Sexuchtivou dozorkyni zatkli a obvinili ze zneužití pravomoci. „Korupci mezi zaměstnanci nebudeme tolerovat a na bývalou dozorkyni, která je údajně na videu, jsme podali trestní oznámení,“ oznámila wandsworthská věznice, která je největší v Británii.

A provalily se i další pikantnosti. Dnes už bývalá dozorkyně londýnské věznice Wandsworth pochází z Brazílie a jmenuje se Linda De Sousa Abreuová (31). Společně s manželem mají účet na platformě OnlyFans a zájemcům nabízejí povyražení v podobě skupinových akcí, které obvykle končí nespoutaným sexem.

„Jsem šťastně vdaná Latinoameričanka a chci se podělit o žhavý obsah. Zažijte skutečný život, skutečnou lásku, skutečný sex a skutečné orgasmy. Věříme v autenticitu,“ uvádí volnomyšlenkářka na profilu. „Linda je oheň... Má šílený sex-appeal,“ pochvaluje si její muž, jinak MMA zápasník.

Odbourat monogamii

Spolu se dokonce zúčastnili orgií 15 lidí v pořadu televize Channel 4 s názvem Otevřený dům: Báječný sexuální experiment. „Monogamie je sociální konstrukt, který je podle mého potřeba odbourat. Otevření našeho vztahu nám umožnilo navázat daleko hlubší spojení,“ je přesvědčená dáma, na kterou bývalí nadřízení podali trestní oznámení kvůli podezření ze zneužití pravomoci.

To když se objevilo video, na němž ji, oděnou do uniformy, zezadu „obdělává“ nejmenovaný, řádně namakaný trestanec. „Takhle my si ve Wandsworthu žijeme...,“ připsal někdo z vězňů, kdo nahrávku na zakázaný mobil pořídil.

Pobožná sestra ji odsuzuje

Ani u členů vlastní rodiny nenašla Linda s otevřeným životním stylem příliš pochopení. „Sama kážu víru v Boha a zdravý životní styl. Když mě lidé na sociálních sítích začali zasypávat dotazy na profily a aktivity mojí sestry, začala jsem je blokovat. S tímhle nechci nic mít,“ prohlásila Lindina sestra Adreina, která se živí jako fitness trenérka.