Brněnský soudce Karel K. nepravomocně odsouzený za sexuální nátlak na nezletilou dívku uspěl s odvoláním proti podmíněnému trestu. Okresní soud ve Frýdku-Místku musí případ znovu otevřít. V pondělí to potvrdil mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.

Frýdecko-místecký soud, kam byl případ předán, soudci loni na konci roku vyměřil jeden a půl roku vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Ten se odvolal a částečně uspěl.

Podle rozhodnutí ostravského krajského soudu musí soud první instance důkazy nově vyhodnotit a mimo jiné doplnit o další znalecké posudky. „Bude potřeba doplnit důkazy, které vyvstaly z odvolání obžalovaného, a doplnit dokazování o posudky z oboru psychologie a kybernetiky,“ sdělil Krajdl.

Chtěl pomoci, ale za "oplátku"

Dívka vyrůstající v pěstounské péči se stala obětí sexuálního zneužívání. Když soudce Karel K. asistoval u jejího výslechu, nabídl jí pomoc. Nechtěl ji ale poskytnout nezištně.

„Na základě provedeného dokazování má soud za to, že od počátku chtěl obžalovaný pomoci a zároveň s ní chtěl mít intimní styk. Poškozená obžalovaného vnímala jako soudce, jako autoritu. Chápala i to, že jí chce pomoci, ale že za to něco chce,“ uvedla soudkyně.

Policie uvedla, že si s ní nějakou dobu dopisoval a dívku také opakovaně navštěvoval. „Muž se posléze údajně pokusil dívku donutit k sexu, což se ale nestalo,“ uvedla už dříve policie.



Soudce je aktuálně rozhodnutím bývalé ministryně spravedlnosti dočasně zproštěn funkce.

