Co nejdál od Brna. Tímto heslem se řídil Vrchní soud v Olomouci, když rozhodoval o prošetření případu brněnského soudce. Ten měl podle obžaloby údajně vyvíjet sexuální nátlak na nezletilou dívku. Případem se tak bude zabývat okresní soud až ve Frýdku – Místku.

O prošetření případu mimo Brno požádal brněnský státní zástupce. Soudce totiž působil nejen u městského, ale i u krajského soudu v Brně. Státní zástupce měl obavu z toho, že zmíněný soudce má vazby na ostatní soudce i administrativní aparát.



Dívku navštěvoval

„Projednávání případu v Brně se jeví jako nevhodné. V rámci případného hlavního líčení není vyloučen výslech svědků z řad soudců Městského soudu v Brně a na půdě krajského soudu měla být podle obžaloby trestná činnost páchana,“ vysvětlil rozhodnutí Vrchního soud jeho mluvčí Stanislav Cik.



Soudce se podle vyšetřovatelů předloni v létě dostal k nezletilé dívce prostřednictvím svého povolání. Následně si s ní začal dopisovat přes sociální sítě a dívku také opakovaně navštěvoval, a to i přes upozornění lidí z jejího okolí, že to není vhodné. Muž se posléze údajně pokusil dívku donutit k sexu, což se ale nestalo.



Soudce vše popírá