Byli kamarádi, ale alkohol „vtiskl“ Peterovi J. (47) do ruky sekerku. Tou ťal do hlavy Martina Ž. (40). Zbytek zdravého rozumu mu naštěstí velel volat záchranku a tíha svědomí ho donutila přiznat se. U Krajského soudu v Brně „vyfasoval“ Peter 7,5 roku, a to i přesto, že mu poškozený, který přežil a nemá žádné následky, odpustil.

Osudného 27. srpna loňského roku bylo v Mikulově pořádné horko. Oba bezdomovci popíjeli celý den alkohol. Po 16. hodině se najednou začali hádat. „Už nevím, kvůli čemu to bylo. Byli jsme oba pořádně opilí. Martin měl podle policejního odběru krve 3,17, já nadýchal 3,18 promile alkoholu,“ řekl pro Blesk.cz obžalovaný Peter.

Přiznal se



Peter J. vzal z nenadání do ruky sekerku, kterou měl na štípání bedýnek, a zezadu s ní zaútočil na hlavu kamaráda. Když uviděl krev, probralo ho to. Pomohl napadenému ošetřit hlavu, zavolal mu záchranku a společně se domluvili, že Martin v nemocnici řekne, že spadl ze střechy.



Zatímco těžce zraněný u domluvené historky zůstal, Peter nevydržel tíhu viny a okamžitě kvaltoval na městskou policii v Mikulově a k útoku se dobrovolně přiznal. „Nebýt toho, zřejmě by nikdy nebylo zahájeno jeho trestní stíhání,“ přiznal soudce Krajského soudu v Brně Michal Zámečník.

Nejlepší kamarádi

Dosud nikdy netrestaný Peter J. strávil poté ve vazbě Policie ČR dva dny. Jakmile byl propuštěn, spěchal za kamarádem do nemocnice. „Bál jsem se o něj a musel jsem se mu omluvit. Je to můj nejlepší kamarád. Poté, co jsem před třemi lety přišel o práci, mi hodně pomohl venku přežít. Odpustil mi,“ uvedl pro Blesk obviněný. Jeho slova potvrdil i soudce, když u soudu připomněl výpověď poškozeného.



Podle soudního znalce Michala Perničky se jednalo o impulzivní zkratovité jednání. „Agresi rozhodně neplánoval,“ řekl znalec z oboru zdravotnictví. Obhájce Petera J. proto žádal překvalifikování případu z nedokonané vraždy, kde mu hrozilo 10 až 18 let vězení, na těžké ublížení na zdraví a navrhl podmíněný trest.

Řada polehčujících okolností

To ale soud odmítl. „Obžalovaný neměl žádný vliv na to, že nedošlo ke smrti poškozeného. Odsuzuje se proto na 7,5 roku do věznice s ostrahou, je mu nařízeno ústavní protialkoholické léčení, zdravotní pojišťovně musí uhradit škodu 23 400 korun za léčbu poškozeného a sekyrka mu propadá,“ vynesl verdikt soudce.

„Je tam řada polehčujících okolností. Obviněný nebyl nikdy trestán, přišel se udat sám, s policií spolupracoval, poškozený mu odpustil a nepožaduje náhradu škody. Trest byl proto stanoven pod hranicí nejnižší možné sazby,“ dodal Zámečník.

Obhájce Petera J. se na místě proti verdiktu odvolal. Případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. Do té doby bude obžalovaný na svobodě. „Nikam neuteču, kdybych chtěl, tak jsem za ten rok mohl zmizet mockrát, ale tak se chlapi nechovají. Vzít zpět to nejde, tak musím pykat,“ dodal na odchodu Peter J.



