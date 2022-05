„Návrh na obžalobu jsme podali na osobu v postavení „speciálního subjektu“, která byla obviněna z trestných činů sexuální nátlak ve stadiu pokusu, ohrožování výchovy dítěte, zneužití pravomoci úřední osoby a výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií,“ upřesnil informaci mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Jeho vyšetřování přišlo v okamžiku, kdy povýšil z brněnského městského soudu na krajskou úroveň. Těžké zločince soudil ale pouhé tři měsíce, od poloviny loňského roku jej nadřízení postavili mimo službu. Reálně mu hrozí až pět let vězení.



Videa v počítači

Soudce se podle vyšetřovatelů předloni v létě dostal k nezletilé dívce prostřednictvím svého povolání. Zdroje obeznámené s vyšetřováním Blesk.cz sdělily, že muž se zprvu snažil dívku s nevalnou pověstí „otcovským domlouváním zachraňovat“.

„Postupem času ale přišlo prostřednictvím sociálních sítí i na obrázky a videa, na která by se podle všeho neměl dospělý muž dívat nebo je snad dokonce uchovávat ve svém počítači,“ řekl zdroj.

Soudce vinu popírá

O tři generace mladší slečna ovšem o své spasení od soudce nestála. Nátlak muže se ale stupňoval, dívku dokonce několikrát navštívil a údajně se ji i pokusil donutit s sexu. K pohlavnímu styku ale nedošlo. Soudce potvrdil, že obviněný je, odmítl ale, že by spáchal jakékoliv trestné činy. Od poloviny loňského roku je soudce postaven mimo službu.



Soudce se vyjádřil pro Deník N, kde veškerá obvinění popřel. „Nevím, co za tím je. Nic takového jsem neudělal. Nic takového jsem neudělal, připadám si jako postava z románu Franze Kafky. Nevím, co si o tom myslet, připadám si jako ve zlém snu. Na nikoho jsem nikdy sexuální nátlak nedělal. Co nashromáždila policie, se nezakládá na pravdě,“ zdůraznil soudce.

Na podzim podala kvůli případu tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová (74, za ANO) na soudce kárnou žalobu.Kárný senát by měl žalobu projednat v červnu.