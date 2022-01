Brněnský soud v pondělí oproti předpokladům nevynesl tresty v případu tzv. kauzy Stoka, tedy podezření z korupce na radnici Brno-střed. Došlo totiž k neuvěřitelné situaci. Státní žalobce opomněl zařadit do spisu 12 tisíc stránek důkazů! Soud je nyní musí nově prostudovat.

Soudkyně Jaroslava Bartošová po poradě trestního senátu oznámila, že soud neočekávaně získal další spisy a listiny o 12 000 stranách, který zařadil mezi procesní důkazy. Nyní se s ním musejí seznámit obžalovaní a obhájci.

Šokující je, že jde o zapomenuté důkazy! Skandální chybu v procesu udělali policisté i žalobci. „V hektické době, kdy jsme podávali obžalobu před koncem termínu, se do spisu nedostalo asi 12 000 stran. Jde o kombinaci pochybení,“ přiznal Blesku státní zástupce Petr Šereda.

„Se spisem se mohou obeznámit do 4. března,“ řekla soudkyně, která nekompletní spis odhalila. Další týden pak mají obžalovaní na reakci. Hlavní líčení odročila na 23. března, dalších pět jednacích dní bude následovat.

Bartošová se až dosud musela během ročního projednávání zorientovat ve 20 000 sranách spisového materiálu, který detektivové a žalobci v 58 svazcích předložili. Souzeno je 11 lidí a dvě firmy. Hlavou zločinného spolčení je podle obžaloby bývalý místostarosta a radní Brna-střed Jiří Švachula (ex ANO).

Zakázky pro kamarády

„Korupce na radnici se odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala,“ řekla žalobkyně Jana Vítková.

délka: 00:55.60 Video Kauza Stoka je u soudu. Ten obžaloval 11 bývalých politiků a podnikatelů, kteří měli ovlivňovat veřejné zakázky na brněnské radnici. Jiří Nováček

Švachula vinu odmítl. Žalobkyně mu navrhla 14 let vězení. Třináct let kriminálu navrhla někdejšímu místostarostovi brněnských Ivanovic (exANO) Petru Liškutinovi, 12 let podnikatelům Ivanu T. a Petru K., podnikateli Pavlu O. pak 7,5 roku basy.

Spolupracující obžalovaný Saman El-T. má dostat souhrnný trest 4,5 roku vězení, podnikatel a politk Jiří H. (ODS) dva roky. Dalším třem obžalovaným navrhla žaloba podmíněné tresty.

Výše úplatků dosáhla podle obžaloby zhruba 49 milionů korun. Cinknutých mělo být 27 zakázek Brna-střed! Další desítky ovlivněných zakázek má mít na kontě správa nemovitostí městské části.

Trumfem žaloby mají být odposlechy

Švachula strávil ve vazbě 20 měsíců. Kamarád Jaroslava Faltýnka vinu popírá. Žalobkyně má na něj „nabito“ odposlechy. V nich se mluví o dělení úplatků mezi některé obžalované. Ty podle žaloby dokazují, jak vlivný komunální politik organizoval vybírání úplatků a tahal v celé korupční kauze za nitky.

Obžaloba má neuvěřitelných 135 stran

Údajná politicko-podnikatelská mafie měla ovlivnit zakázky v hodnotě 328 287 537 korun. Škody způsobené politicko-podnikatelským gangem Brna-střed pak jenom na úplatcích mají dosahovat závratných 49 324 877 korun!