Vodnář

Teď se držíte hesla, že moudřejší ustoupí, protože se s partnerem nedá mluvit. Stále se do vás naváží, nicméně hádce se vyhněte. Však on si pak rychle uvědomí, že vám ublížil a bude to chtít napravit. Zatím ho nechte vymluvit a neřešte to.