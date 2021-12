Letos v červenci ale soužití lidí z okraje společnosti vzalo zasvé. Na zastávce v Brně-Komárově cizinec v afektu svou milovanou málem zabil. „Bodal a řezal oběť nezjištěným předmětem do krku, paže, hrudníku a břicha. Chtěl ji usmrtit,“ uvedl státní zástupce v obžalobě.

Ženu zachránili lékaři v nemocnici u sv. Anny. Bez okamžité operace by během pár minut zemřela.

„Ano, jsem vinen. Nepamatuju si, kolikrát jsem udeřil. Asi nožem, třikrát čtyřikrát. Nepamatuju si vůbec nic,“ přiznal se bez vytáček muž. Za pokus o vraždu mu teď hrozí 10 až 18 let kriminálu.

Staral se o ženu jako o malé dítě

Shenol a Soňa spolu byli rok a půl. Blondýnu potkal na nádraží v Olomouci, byla bezdomovkyně. Když se opila a nemohla do Charity, přespávala na lavičkách, na trávníku. Občas prý pila vodu z louží, nabírala si ji kalíškem od kosmetiky.

„Nabídl jsem jí, že může přijet za mnou. Ona neměla kde bydlet, neměla co jíst. Tak jsem ji vzal k sobě. Staral jsem se o ni jak o malé dítě. Pomáhal jsem jí s hygienou, bývala často unavená. Koupil jsem jí základní věci i oblečení,“ vyprávěl soudkyni malý střízlík. Do Soni si zamiloval.

Žena cit zprvu opětovala, po čase jí ale začalo být partnerství příliš těsné. Vše vyvrcholilo, když se rozhodla přítele uprostřed noci opustit. Bulhar se za svou láskou vydal na zastávku v Plotní ulici, kde ji v žárlivém amoku napadl.

„Venku mě začala urážet. Mě se to velice dotklo. Urážela i moje rodiče i syna, kterého mám v Bulharsku,“ vzlykal u soudu nešťastník. „Všechno jsem snášel. Nikdy jsem nedal nikomu ani facku,“ dodal.

Bodal jako šicí stroj

Partnera prý měla oběť ráda, teď se bojí. „Měli jsme partnerský vztah. Bydleli jsme po ubytovnách. Skládali jsme kabely ve firmě u Letovic. Měla jsem ho ráda. Občas dostal nerva a rozbil talířek. Nikdy mně neublížil. Byl ale žárlivý,“ vylíčila soužití.

Opustila jej prý proto, že už měla všeho dost. Navíc ji vyzvali rodiče, ať se vrátí k nim do Kroměříže.

„Měli jsme žárlivý výstup. Zamkl mě, že mě nepustí, aby se mi něco nestalo. Běžel za mnou, já šla k zastávce, on přiběhl a zvedl asi nůž a já jen řekla »proč«? On zaútočil. Buch, buch, buch, bodal jako šicí stroj. Bylo to rychlé, vůbec nemluvil,“ popsala útok žena, které zachránil život jen rychlý převoz do nemocnice.

Teď chce po expříteli půl milionu korun za nemajetkovou újmu. Peníze by prý použila na zaplacení dluhů a alimentů na své dítě. Za jejich neplacení je totiž žena v podmínce.

VIDEO: Vysoký trest pro Peltu překvapil. Soudy se ještě budou táhnout, soudí redaktor Sportu.