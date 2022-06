Podmínka, pět let vězení a nyní opět podmínka! Takové zvraty v rozsudcích má David Slonka (22), kterého soudili za smrt hokejového fanouška Michala Č. (†41). Toho jako člen ochranky vyvedl ze zimního stadionu v Havířově a dal mu facku. Silně opilý Michal Č. ale upadl na zem, uhodil se do hlavy a za dva dny zemřel. Nejvyšší soud nyní vyhověl Slonkovu dovolání a pětiletý trest opět změnil na podmínku. Už definitivně.

„Obžalovaný zcela vybočil z mezí pořadatelské služby, kterou na stadionu vykonával. Výsledkem byla smrt, na který trestní zákoník pamatuje pěti až deseti lety vězení,“ uvedl v prosinci předseda senátu Olomouckého vrchního soudu Vladimír Štefan a změnil podmínku od Krajského soudu v Ostravě na pětiletý trest vězení.

Je ve vězení, půjde ven

Odsouzený muž podal dovolání, kterému Nejvyyší soud (NS) nyní vyhověl. Dále rovnou rozhodl o zamítnutí odvolání žalobců proti verdiktu soudu prvního stupně. Slonka, který je momentálně ve výkonu trestu, by se tak měl dostat na svobodu.

„Soud prvního stupně zcela důvodně dospěl k závěru, že nápravy obviněného lze dosáhnout trestem podmíněně odloženým, navíc za situace, že užití trestní sazby trestu odnětí svobody v trvání od pěti do deseti let stanovené zákonem by bylo pro obviněného nepřiměřeně přísné," stojí v čerstvém v rozsudku NS. Poukazuje také na nízký věk Slonky. V době, kdy dal fanouškovi facku, mu bylo 20 let.

Litoval a splácí

Incident se odehrál v říjnu 2019 večer v prostoru parkoviště před zimním stadionem při utkání mezi HC Havířov a HC Frýdek-Místek.

„Tehdy mě urážel, dokonce mi vyhrožoval zabitím, bral jsem to osobně. Naštvalo mě to,“ vysvětloval Slonka u soudních stání, proč došel za Michalem až před stadion, když už byl fanda vyveden.

„Postupně jsem si vše srovnal. Vím, že takhle k tomu nemůžu přistoupit. Chci žít řádně, vyhýbat se násilí. Lituji toho, co se stalo,“ vypověděl u soudu mladík, který během posledních měsíců začal rodině zemřelého vyplácet i požadovanou nemajetkovou újmu.

David Slonka uštědřil poškozenému dle svých slov výchovnou facku. Tělesné disproporce obou mužů byly ale výrazně nevyrovnané. Poškozený byl rachetické postavy a o 20 centimetrů nižší, obžalovaný měl v době útoku přes 100 kilogramů a měří 190 centimetrů.

VIDEO: Na pohřbu fanouška hokeje Michala (†41) z Havířova se sešly na dvě stovky lidí.

