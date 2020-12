Člen „kotle“ hokejového klubu HC Havířov Michal Č. nechodíval pro ostrá slova na adresu fanoušků či hráčů soupeře ani pořadatelů daleko. V osudný den, loni při zápasu Havířova s Frýdkem-Místkem, byl navíc notně pod parou.

Před stadion za vyvedeným Michalem došel jeden ze sekuriťáků, David S. „Nadával mi do zku*vysynů a vyhrožoval mi smrtí, uráželo mě to,“ líčil u soudu David S. „Chtěl jsem mu dát jen facku. Šokovalo mě, jak rychle spadl na zem,“ řekl.

Obžalovaný v pondělí poprvé pohlédl do očí pozůstalé rodině, matce a sestře zemřelého. „Neměl jsem odvahu za vámi zajít. To, co se stalo, je velké neštěstí a velká tragédie. Moc mě to mrzí,“ uvedl server denik.cz.

Smrt fanouška hokeje: Obvinili muže, který Michala (†41) brutálně zbil

Orgány darovali

Právě maminka a sestra u soudu líčily osobnost zemřelého Michala. Podle nich byl hodný člověk, který měl v životě smůlu. Rozvedl se, později mu zemřela přítelkyně. Bydlíval proto často právě u maminky.

„Chodím za ním hřbitov, jdu i do jeho pokojíčku a povídám si s ním,“ sdělila se slzami v očích. Vzpomínala také na to, když jí nad ránem lékaři telefonovali z nemocnice, že syn umírá. „Ani nevím, jestli jsem do nemocnice jela v pyžamu,“ uvedla podle servru zdrcená maminka.

Ta se po jeho smrti rozhodla darovat Michalovy orgány. „Mrzí mě, že nevím, kdo má jeho srdce," dodala.

U soudu měli vypovídat také dva znalci, kteří se zaměřili na zdravotní stav havířovského fanouška před osudným incidentem. Oba se z jednání omluvili.

Znal svou převahu

„Věděl o své fyzické převaze a opilosti poškozeného. Útok byl nečekaný, muž se nebránil,“ uvedl u minulého soudního státní zástupce Josef Šuhaj. Na dohodu o vině a trestu při přiznání viny David S. nepřistoupil. Obžalovanému tak hrozí pět až deset let za mřížemi.

délka: 02:26.12 Video Smrtící facka pořadatele fanouškovi: Pád a krvácení do mozku! chm

Co se tehdy stalo?

Opilý Michal, vážící asi 56 kg, už byl vyveden před stadion, kde zůstal stát. Pak ale dostal od stokilového Davida S. úder otevřenou dlaní na hlavu. Spadl dozadu a prudce se udeřil hlavou o chodník. Michal na chvíli nabyl vědomí, v nemocnici se ale jeho stav rychle zhoršil, k vnitrolebečnímu krvácení se přidal otok mozku.

„Za dva dny jsem se dozvěděl, že zemřel. V ten moment se mi zhroutil svět. Nechtěl jsem mu nijak ublížit, byla to jen facka, ale taky velká chyba,“ kál se David S. Na pohřeb Michala Č. (†41) přišlo v Havířově přes 200 lidí, včetně mnoha hokejových příznivců.

Snažil se to přepít

Na incident se David S. snažil zapomenout tím, že se začal opíjet. Kvůli opilosti byl dvakrát zatčen, když dělal v Havířově výtržnosti. „Nejsem žádné monstrum. Jen jsem nezvládal to, co se stalo. Měl jsem sen dostat se k policejním těžkooděncům, poctivě jsem trénoval a cvičil. Teď se mi ten sen hroutí,“ sdělil u soudu David S.

VIDEO: Na pohřbu fanouška hokeje Michala (†41) z Havířova se sešly na dvě stovky lidí.

délka: 00:34.82 Video Na pohřbu fanouška hokeje Michala (†41) z Havířova se sešly na dvě stovky lidí