Ryby

S blížícím se koncem týdne se před nadřízeným ukážete v tom nejlepším světle a on se vám za to odvděčí. Pokud k vám připluje skvělá nabídka, okamžitě po ni skočte. Energie vám totiž do konce dubna jenom tak nedojde. Dosáhnete na veliký úspěch.