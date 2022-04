Vyhlašování rozsudku nad podvodníkem bylo nekonečné. Podle informací Blesk.cz zabral čtení jmem tisíců podvedených lidí čtyři týdny, dohromady to bylo skoro 90 hodin čistého času!

Soudní senát zvolil pro vyhlášení rozsudku čtecí zařízení, protože přečíst jména 20 tisíc poškozených klasickým způsobem by bylo na hranici fyzické únosnosti.

Stvořil pyramidu

Denis V. nabízel lidem bez práce lehkou brigádu typu vyplňování obálek. Chtěl za to poplatek od 300 do 660 korun. Lidem ale zůstaly prázdné ruce. Muž buď nedodal nic, nebo jen fráze, jak vydělat, nejlépe stejně, jako on. Šlo tak o pyramidovou či letadlovou hru. Od důvěřivců muž získal za šest let „podnikání“ přes 6 milionů korun!

„Nejsem podvodník, nikoho jsem k placení nenutil. Mohli se svobodně rozhodnout. Na Slovensku je toto legální,“ tvrdil v jednom z dřívějších jednání soudu Denis V. Pak už odmítl vypovídat.

Má to o půlku kratší

Rozsudek si Denis V. osobně nevyslechl, omluvil se. Za mříže má jít na tři roky "natvrdo". Může být rád, napoprvé byl v kauze odsouzen v roce 2016 na šest let. Tehdy však vrchní soud kauzu vrátil krajskému soudu právě kvůli tomu, že při rozsudku nebyla čtena jména všech poškozených.

„Nižší trest je dán hlavně změnou trestní sazby z 5 až 10 let na 2 až 8 let za způsobení značné škody po novele trestního zákoníku z roku 2020,“ vysvětlil soudce Ondřej Běčák. Verdikt je nepravomocný.

