Český záložák měl ve Venezuele připravovat atentát na prezidenta: Drží ho v děsivé podzemní věznici?!

Českého člena aktivních záloh Armády ČR Jana D. (33) zatkly v září venezuelské úřady. Údajně měl společně s dalšími lidmi připravovat převrat, který by destabilizoval tamní vládu. Přestože od zadržení uplynula dlouhá doba. Dodnes není příliš jasné, co se s ním vlastně v jihoamerické zemi děje. Prý ho drží v děsivém podzemním vězení venezuelské tajné služby přezdívané La Tumba (česky Hrobka, pozn. red.).

O zatčeném Čechovi nikdo nemá žádné zprávy. Zástupkyně mluvčího českého ministerstva zahraničních věcí Blesku opakovaně v minulých měsících sdělila, že žádají o konzulární návštěvu, zatím však bezúspěšně. Ministerstvo tak k případu nemá co sdělit.

K Janovi D. se nedostal ani jeho venezuelský právník. Podle webu Neovlivni.cz by ale českého občana měli držet v děsivém vězení podzemním La Tumba. „Důvěryhodné zdroje blízké vládě Venezuely uvádějí jako místo věznění právě zařízení La Tumba,“ sdělil webu vysoce důvěryhodný zdroj z bezpečnostní komunity. Jak ale server dodává, tuto informaci není jak ověřit.

Ztratí pojem o čase

La Tumba je podzemní zařízení v hlavním městě země, Caracasu, které využívá venezuelská tajná služba (Bolivarian Intelligence Service, zkráceně SEBIN, pozn. red.) a jde o jedno z nejdrsnějších detenčních zařízení v zemi. V minulosti tam bylo drženo mnoho politických vězňů. La Tumba je známá tím, že uvnitř nejsou žádná okna ani zamřížované dveře, takže nedochází k interakci mezi vězni. Vše je uvnitř bílé a neustále je tam rozsvíceno zářivé světlo, takže vězni ztratí pojem o čase.

Podle médií ale Čech nebyl agentem ani jedné z českých tajných služeb a nepracoval ani pro CIA. Co se tedy kolem něj ve Venezuele stalo, zůstává i nadále velkou záhadou. Jan D. byl členem aktivních záloh Armády ČR a právě minulý rok byl nasazen na zahraniční misi NATO na Slovensku. Jeho otec tvrdí, že do země jel jeho syn pouze jako turista, čemuž by odpovídala i skutečnost, že o svém výletu informoval na sociálních sítích.