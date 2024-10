Těhotná kryptobaronka Valerie nakradla stovky milionů! V 6. měsíci skončila za mřížemi

Ruská influencerka Valerie Fediakinová si na sociálních sítích budovala pomyslnou kariéru odborníka na kryptoměny (digitální měna, pozn. red.) Na svém účtu předstírala, že má kanceláře v Moskvě, Monaku, Dubaji, Srbsku i Turecku. Fediakinová měla ale v úmyslu podvést a vysát bankovní účet oběti, uvedl server Nový čas s odkazem na vyšetřovací výbor Ruské federace.

Valerie dokázala okrást celkem čtyři oběti. Investory přesvědčila, aby ji poslali své finance, které by následně převedla do kryptoměn. Po penězích se ale rychle slehla zem. „Učinila tak pod záminkou investování do svých aktivit v oblasti nákupu, přepravy a prodeje ropy, ropných produktů, zlata a jiných nerostů,“ stojí dále ve zprávě vyšetřovacího výboru. Podle nich prostředky posílala ukrajinským ozbrojeným silám.

Za pouhé dva měsíce dokázala investory údajně připravit o v přepočtu 500 milionů korun. Během zatčení v září 2023 při útěků z Ruska do Spojených arabských emirátů byla v 6. měsíci těhotenství. I tak zamířila do vězení. Opustit jej mohla jen kvůli porodu dcery. Finální verdikt soudu by měl padnout v listopadu, v případě prokázání viny ji hrozí 10 let za mřížemi.