Kliďas Tomáš měl zavraždit invalidní mámu a tátu: Rodina přišla v exekuci o dům

Rodinná tragédie otřásla slovenskou Trnavou. Tomáš (44) měl zavraždit své nemohoucí rodiče (†69 a †70). K odpornému činu se prý policii přiznal. Podle sousedů to byl kliďas a introvert. Rodina ale nedávno přišla v exekuci o dům.

Muž měl své rodiče zavraždit už minulý týden. V úterý ráno se pak novému majiteli domu přiznal, co udělal. To samé prý zopakoval i strážcům zákona. „Policisté byli přivoláni do rodinného domu v Trnavě, kde byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Jednu osobu jsme na místě zadrželi,“ uvedla slovenská policie na sociální síti.

Záchranáři už mohli jen potvrdit, že obětem není pomoci. Policisté případ vyšetřují jako vraždu. Místní jsou z té hrůzy v šoku. Tomáše znali jako nekonfliktního kliďase. „Minulý týden jsem ho potkala. Byl to můj kamarád z dětství. Klidný, vyrovnaný chlapec, flegmatik. Nevím, asi to byl zkrat,“ přemítala podle serveru noviny.sk jedna ze sousedek.

Místní znali údajného vraha jako obětavého syna, který se léta staral o nemohoucí rodiče. Matka byla osmým rokem upoutaná na lůžko, otec na vozíku. „Neměl partnerku ani děti. Ale to víte, co se dělo za zavřenými dveřmi, nevíme. Myslím, že ani alkohol nepil, drogy tam určitě nebyly. Byl to slušný chlap,“ dodala žena. Případ dál rozplétají kriminalisté.