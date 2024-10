Houbaři se ztrácí v Česku i Polsku: Muže z Aše našli mrtvého, v Katovicích zahynuli dva další

Houbařská sezóna každoročně láká tisíce lidí do lesů, avšak s touto oblíbenou činností přicházejí i nebezpečí, která mohou mít tragické následky. V posledních týdnech se v Polsku a Česku objevily případy, kdy se ztracení houbaři nedokázali vrátit domů. V polských Katovicích byla nalezena těla dvou mužů, v Česku se u Aše po několikadenním pátrání našel mrtvý houbař.

Houbaření je v mnoha zemích střední Evropy oblíbenou tradicí, která každoročně nažene do lesů tisíce lidí. Ať už se jedná o příjemnou relaxaci na čerstvém vzduchu, nebo nadšení z bohatého úlovku, mnoho lidí se každoročně vydá do přírody. Bohužel tato činnost s sebou nese i rizika. Ta mohou mít fatální následky. Tento problém se nevyhýbá ani Česku, ani sousednímu Polsku, kde je houbaření také velmi populární.

Tragické nálezy v katovických lesích

Podle deníku Fakt není nárůst tragických případů zbloudilých houbařů v Polsku ničím novým. V Katovicích bylo během několika dní nahlášeno zmizení dvou mužů. Prvním pohřešovaným byl 58letý muž, druhým pak 80letý senior. Oba se vydali do lesa za účelem houbaření, ale domů se už nevrátili. Navzdory okamžitému nasazení rozsáhlých pátracích týmů, zahrnujících policii, hasiče, dobrovolníky, psy a vojenské jednotky, byla jejich těla nalezena až několik dní po zmizení.

Smutný konec pátrání u Aše

Také v Česku se v poslední době zvyšuje počet pohřešovaných houbařů, přičemž některé případy mají tragický konec. Jeden z nejčerstvějších se odehrál v okolí města Aš na západě Čech, kde bylo po několikadenním pátrání nalezeno tělo pohřešovaného 78letého muže. Když se senior nevrátil domů, jeho rodina zalarmovala policii. Muž chodil o holi a léčil se s vysokým tlakem. Navíc byl diabetik a bral léky.

Vzhledem k tomu, že podzimní houbařská sezóna je v plném proudu, policie opakovaně apeluje na veřejnost, aby dbala na svou bezpečnost. V první řadě by nikdo neměl chodit do lesa sám. Je důležité informovat své blízké o místě, kam se chystáte a o přibližné době návratu. Každý houbař by měl mít u sebe nabitý mobilní telefon a nosit reflexní oblečení, které usnadní nalezení v případě ztráty. Doporučuje se také neodcházet příliš daleko od známých bodů, jako jsou cesty nebo jiné výrazné orientační body.